Revista vaticana denuncia labor de servidumbre de las monjas

Una revista del Vaticano denunció que a menudo las monjas son tratadas como sirvientes por cardenales y obispos, para quienes cocinan y limpian a cambio de un salario irrisorio.

La edición de marzo de “Women, Church, World”, la publicación mensual para mujeres del diario oficial del Vaticano, L’Osservatore Romano, se puso a la venta el jueves. Su denuncia sobre el trabajo no remunerado o el escaso reconocimiento a la aportación intelectual de las religiosas confirmó que se está convirtiendo en la voz del movimiento de la iglesia en favor de la igualdad de género, derivado del movimiento global #MeToo.

Una monja identificada solo como hermana Marí­a describió cómo las religiosas sirven al clero pero “rara vez son invitadas a sentarse en las mesas que sirven”.

“Hasta ahora, nadie tuvo el coraje para denunciar estas cosas”, afirmó la editora de la revista Lucetta Scaraffia, a The Associated Press. “Nosotros intentamos darle una voz a quienes no tienen el coraje para decir estas palabras” públicamente.

Aunque la existencia de esta relación de servidumbre era conocida, llama la atención que una publicación oficial del Vaticano se atreva a incluirla en sus páginas, denunciando públicamente la explotación sistemática de las monjas por parte de la iglesia.