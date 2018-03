Trump asegura que nunca sugirió dar armas a profesores

Esta mañana, el Presidente Donald Trump aseguró que nunca sugirió entregar armas a los profesores de las escuelas de Estados Unidos.

En una seguidilla de comentarios que compartió a través de su activa cuenta de Twitter, el republicano sostuvo que “nunca dije ‘démosle armas a los docentes’. Lo que dije es analizar la posibilidad de darles armas a profesores expertos en armas con experiencia militar y adiestramiento especial”.

Toda esta polémica inicio luego que ayer recibiera en la Casa Blanca a un grupo de afectados por tiroteos en centro educativos del país, entre ellos a seis estudiantes de la secundaria de Parklan, donde hace una semana murieron 17 personas en un ataque armado.

En la oportunidad, el mandatario sugirió que algunos de los profesores o trabajadores puedan portar armas de manera oculta para así responder rápidamente a un tiroteo.

Hoy, explicó nuevamente esta controvertida medida: “Podrían disparar si un salvaje psicópata llegara a un escuela con malas intenciones”.

“Una escuela sin armas es un imán para gente malvada ¡Los ataques se acabarían! Los cobardes no irían allá … problema resuelto”, defendió Trump.

Luego, anunció que impulsaría “con contundencia la Revisión Integral de Antecedentes con énfasis en salud mental. Aumentar la edad de acceso a armas a los 21 años y prohibir la venta de dispositivos que convierten rifles en armas automáticas”.

“El Congreso está en el momento adecuado para finalmente hacer algo en este tema – ¡Espero!”, afirmó.

I never said “give teachers guns” like was stated on Fake News @CNN & @NBC. What I said was to look at the possibility of giving “concealed guns to gun adept teachers with military or special training experience – only the best. 20% of teachers, a lot, would now be able to

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 22, 2018