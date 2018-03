Trump dice que demócratas no quisieron aumentar control de armas en administración anterior

El Presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este sábado que la oposición demócrata no aprobó legislación para aumentar el control de armas en Estados Unidos cuando Barack Obama era presidente “porque no quisieron”.

“Igual que no quieren resolver el problema de DACA, ¿por qué los demócratas no aprobaron legislación para aumentar el control de armas cuando tenían tanto la Cámara Baja como el Senado bajo el Gobierno de Obama? ¡Porque no querían, y ahora solo hablan!”, dijo Trump en un tuit.

Just like they don’t want to solve the DACA problem, why didn’t the Democrats pass gun control legislation when they had both the House & Senate during the Obama Administration. Because they didn’t want to, and now they just talk!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 17, 2018