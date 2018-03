Trump promete contrarrestar cualquier intento de injerencia rusa en comicios legislativos de este año

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió hoy contrarrestar “muy fuertemente” cualquier posible intento de injerencia rusa en las elecciones legislativas que tendrán lugar este año en el país.

Trump sugirió que es “siempre bueno tener un sistema de votación de respaldo en papel” y se comprometió a contrarrestar cualquier influencia futura “muy fuertemente”, al ser preguntado al respecto en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro sueco, Stefan Löfven.

“Estamos haciendo un estudio muy profundo y presentamos fuertes sugerencias para las elecciones de 2018”, agregó el mandatario, que, sin embargó, negó que el Kremlin lograra influir en el resultado de los comicios presidenciales de 2016, en los que él resultó ganador.

“Los rusos no tuvieron ningún impacto en nuestros votos en absoluto, sin duda hubo intromisión, pero creo que debemos estar muy atentos, no queremos que nuestro sistema de votos se vea comprometido de ninguna manera y no permitiremos que eso suceda”, insistió.

Las investigaciones sobre la presunta injerencia de Moscú en los comicios presidenciales de 2016, lideradas por el fiscal especial para el caso, Robert Mueller, van cerrando el círculo sobre el núcleo más cercano al mandatario, cuya testificación sobre el asunto aun no ha sido descartada.

Los servicios de inteligencia estadounidenses coincidieron en afirmar que Rusia maniobró para influir en las elecciones presidenciales en detrimento de la entonces candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, pero las pesquisas aun no han esclarecido si hubo coordinación entre los rusos y la campaña de Trump.

Además, las autoridades estadounidenses también han advertido que los rusos siguen llevando a cabo campañas para influir en los resultados electorales en distintos lugares del mundo.