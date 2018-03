Trump por tiroteo: “Ningún niño o profesor debería sentirse inseguro en un colegio”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump se refirió al tiroteo que afecta a una escuela secundaria en el estado de Florida, que preliminarmente, dejó 20 personas heridas.

A través de su cuenta de Twitter el mandatario aseguró que reza y envía condolencias a las familias de las personas afectadas. En esa línea añadió que “Ningún niño, profesor y cualquier persona debería sentirse insegura en un colegio americano”.

My prayers and condolences to the families of the victims of the terrible Florida shooting. No child, teacher or anyone else should ever feel unsafe in an American school. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 14, 2018

Unidades de SWAT y FBI trabajan en la evacuación ordenada y segura de los estudiantes y empleados del recinto educacional.

El responsable no ha sido detenido ni identificado por las autoridades.

