Una historia de valentía: el entrenador que fue escudo humano en el tiroteo de Florida

Cuando el tirador Nikolás Cruz abrió fuego en Marjory Stoneman Douglas High School este miércoles por la tarde, surgieron informes en Twitter de un entrenador de football americano que saltaba delante de los estudiantes para protegerlos del tirador. Como un escudo humano.

Según informó Miami Herald, este hombre era Aaron Feis, de quién en un primer momento se dijo que estaba muerto, lo que provocó tributos en las redes sociales. Sin embargo, reportes posteriores, incluido un colega, dijeron que estaba herido pero que había sobrevivido al tiroteo.

“El entrenador Feis no se ha ido. Le dispararon pero no está muerto “, dijo en Twitter Jordan May, el hijo del otro entrenador de football americano de Stoneman Douglas High, Willis” Peanut “May, y él mismo un miembro del cuerpo técnico. Willis May estaba en su oficina cuando ocurrieron los tiroteos masivos y escaparon al peligro, dijo su hijo.

A las 9.00 pm, la esperanza que se había reavivado en Twitter se transformó en dudas. El Sheriff de Broward, Scott Israel, anunció que “un amado entrenador de fútbol está muerto”. No dio el nombre.

Además de entrenar fútbol, ​​Feis trabajó como guardia de seguridad en la escuela durante al menos ocho años y tomó muy en serio su papel de proteger a los estudiantes, dijo Andrew Hofmann, un ex alumno de la escuela que recientemente entrenó a los equipos de natación y waterpolo.

“Está muy dedicado a la seguridad de la escuela durante el día”, dijo Hofmann a primera hora de la tarde. Hofmann describió al entrenador como “una persona tranquila” con un buen sentido del humor. “Cuando hay una broma divertida, seguro siempre se está riendo”, dijo.

Feis se graduó de Stoneman Douglas High en 1999 y trabajó en la escuela durante toda su carrera como entrenador, según su biografía en el sitio web de la escuela.