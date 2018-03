Yuri Felshtinsky, historiador ruso estadounidense: “El envenenamiento al ex espía ruso es inusual, porque no se castiga a la familia”

El historiador cercano al ex espía ruso Alexander Litvinenko, que murió envenenado en 2006, dijo a La Tercera que el envenenamiento de Skripal apunta al Kremlin.

Yuri Felshtinsky es un historiador ruso-estadounidense, especializado en la historia del comunismo. A fines de los años 70, en plena URSS, viajó a Estados Unidos, donde continuó sus estudios, logrando un doctorado de la Universidad Rutgers. En 1998 volvió a Rusia y conoció a Alexander Litvinenko, un teniente coronel del Servicio de Seguridad Federal (FSB). Ambos comenzaron a trabajar en el libro Blowing Up Russia: Terror from Within, el que fue prohibido en Rusia porque “divulgaba secretos de Estado”. Felshtinsky y Litvinenko continuaron trabajando juntos hasta que en noviembre de 2006, este último se enfermó, tras ser envenenado con polonio-210. Murió 22 días después en Londres.

Su nombre es una consulta obligada desde el envenenamiento, el fin de semana pasado, del ex espía ruso, Sergei Skripal en la ciudad inglesa de Salisbury. En conversación con La Tercera, Felshtinsky analiza el envenenamiento a Skripal.

¿Qué cree que hay detrás del envenenamiento de Sergei Skripal en Salisbury?

Creo que no tenemos otra opción que llegar a la conclusión de que esto fue hecho por el FSB o por un grupo de inteligencia de militar de Moscú. A medida que sabemos más información de lo que ocurrió, hay más indicios que esto fue hecho por el Kremlin. Y esto no solo por el arma que se usó para el asesinato, y eso que un veneno ya es complicado, pero ahora sabemos que se trató de un agente nervioso, que no es algo que esté disponible en todos lados; es un agente al que tiene acceso el Ejército. También hay que tener en cuenta que varios miembros de su familia fueron asesinados o envenenados. Tenemos la sospecha por la muerte de su esposa en 2012, de su hijo en Moscú en 2017 y, por supuesto, su hija, que también fue envenenada con Skripal. Esto indica que fue una gran operación para destruir a Skripal y a cualquier persona que esté conectada a él. Esto parece un intento de castigo.

Históricamente el envenenamiento ha sido ligado a las fuerzas de seguridad rusa, ahora el FSB y antes el KGB. ¿Por qué cree que lo siguen usando sin importar que la comunidad internacional piense que son ellos?

Por definición al matar a una persona con veneno es un intento de ocultar el hecho de que alguien estaba tratando de matarlo. Si quieres matar a alguien lo matas con una pistola o con un cuchillo. Cuando usas veneno da espacio para distintas versiones de lo que en realidad ocurrió. Por ejemplo, que Skripal trató de suicidarse o que la hija decidió matar a su padre para tener el seguro de vida o para tratar de conseguir la fortuna familiar. Se verán 10 versiones diferentes. Una será más ridícula que la otra. Es un intento para ocultar y se verá lo difícil que será para todos probar que esto fue un asesinato o un intento de asesinato y, luego, probar que esto fue hecho por el FSB. Y cuando lleguen a la conclusión de que sí fue hecho por el FSB, como en el caso de Alexander Litvinenko en 2006, entonces el Kremlin y Moscú dirán que no lo hicieron y que ellos no llegaron a esa conclusión, que tiene otros hechos y éstos indican que fue asesinado, por ejemplo, que fue asesinado por el MI6. Entonces, no va a ser fácil probar que Moscú está detrás de esto y Moscú nunca dirá que es culpable.

¿Por qué cree Skripal fue envenenado ahora, era un ex espía y ya había sido intercambiado?

Hay muchas cosas extrañas que están conectadas con este intercambio. Él fue intercambiado en 2010. Esta fue la primera vez que un ciudadano ruso, acusado de espiar para un país extranjero, es intercambiado por un espía ruso, eso nunca se había hecho. Un ciudadano ruso nunca sería intercambiado por otro ciudadano ruso. En el caso de Skripal fue intercambiado por 10 espías rusos arrestados en Estados Unidos. Probablemente Moscú los quería mucho y no tenía a nadie en las prisiones rusas que estuviera en la categoría de espía extranjero. Skripal era el único. Probablemente ellos lo liberaron, lo dejaron ir a Reino Unido, probablemente ellos decidieron que si tenían la oportunidad de matarlo lo harían.

¿Se parece este caso, de alguna forma, a lo ocurrido con Litvinenko?

Sí y no. Porque Litvinenko era alguien muy activo, era alguien que estaba en el ojo público, era muy crítico de (Vladimir) Putin, había publicado artículos, escribimos un libro juntos. Había una razón práctica para silenciarlo. En el caso de Skripal no era alguien que fuera activo, así que la única similitud es que se usó un veneno muy peligroso, no solo para las personas que mató, sino que también para las personas que estaban alrededor. Y que estaban siendo buscados por grupos especiales, Litvinenko por el FSB y Skripal por la inteligencia militar. En ambos casos se trató de una advertencia probablemente para aquellos que estaban trabajando contra el Kremlin, Putin, o quien sea que el FSB o el gobierno ruso considere que son personas que cometieron traición.

En relación con el momento en que ocurrió este envenenamiento, ¿tiene algo que ver con el hecho que se aproximan las elecciones, aunque es sabido que Putin ganará estos comicios?

No sé si está conectado a las elecciones, porque se entiende que Putin va a ganar y probablemente esto no le dé más popularidad. Quizás esto sí está conectado con eventos en el extranjero; puede estar conectado con la investigación de (el fiscal especial Robert) Mueller en EE.UU. sobre la participación rusa en las elecciones presidenciales de 2016, donde muchos rusos están involucrados. Y algunos de ellos están comenzando a hablar y si testifican ante Mueller, probablemente haya muchos testimonios dañinos para Moscú. Es por eso que creo que esto podría haber ocurrido con Skripal ahora, especialmente si tomamos en consideración que toda la familia fue atacada, lo que es muy inusual. La regla dice que se castiga al desertor, al que se piensa que cometió traición, pero no atacas a la familia. Esto es algo nuevo, no había pasado antes.