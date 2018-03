Abogado apunta a que ex frentistas planificaron sus arrestos

En la Segunda Sala de la Corte Suprema se realizaron hoy los alegatos por la petición de extradición que pesa contra Ricardo Palma Salamanca, ex frentista detenido en Francia, quien cuenta con dos condenas de presidio perpetuo como autor material del homicidio del senador Jaime Guzmán y del secuestro de Cristián Edwards.

El 30 de diciembre de 1996, mientras cumplía estas penas, Palma, junto a otros tres ex subversivos, escapó en helicóptero desde la Cárcel de Alta Seguridad. Desde esta fecha permaneció prófugo hasta que fue detenido el viernes. El país galo fue su última parada, luego de permanencias previas en México y Cuba.

Durante la mañana se presentaron en el máximo tribunal los abogados representantes del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Ministerio del Interior, la familia Guzmán y la UDI, partido fundado por el fallecido senador. Sin embargo, en la instancia el ex frentista no tuvo un abogado que lo representara para impugnar la solicitud de extradición formulada por el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza. Ello, pese a que el magistrado anunciara que Alberto Espinoza, quien representó a Palma en 1991, asumió su defensa. “El miércoles se me consultó para darle poder a Espinoza. Entonces alguien va a alegar por Palma Salamanca”, indicó Carroza minutos antes de que se iniciara la audiencia.

No obstante, Espinoza no se presentó en los alegatos. Consultado por La Tercera, descartó poseer la representación del ex frentista. “No tengo ningún patrocinio de Ricardo Palma Salamanca. Le adelantó que lo tendré a futuro, pero hoy no soy parte”, enfatizó.

Para el abogado de la familia de Guzmán, Luis Hermosilla, las últimas acciones realizadas por el ex frentista, junto a su ex pareja Silvia Brzovic, detenida el miércoles en París y que está procesada de ser cómplice del secuestro de Edwards, reflejaría una estrategia coordinada. Y agregó tener sospechas sobre la premeditación de los arrestos. “No descarto que los ex frentistas viajaran a Francia para entregarse. Ellos pueden haber escogido ese camino de entrega”, señaló. En este sentido, apuntó a la posible intención de verse beneficiados por la “Doctrina Mitterrand”, en referencia al otrora presidente galo (1981-1995), quien dio asilo a extranjeros acusados de terrorismo a cambio de dejar las armas.

Para Hermosilla, las declaraciones a la prensa hechas por el abogado de Palma en Francia, Jean-Pierre Mignard, sumado a la ausencia de Espinoza en los alegatos de hoy, tendrían la intención de mostrar falta de la legítima defensa y “la ausencia de garantías en Chile para que el ex frentista siga cumpliendo su condena, y que en su momento los tribunales carecían de legitimidad para actuar”.

Espinoza calificó los dichos de Hermosilla como “fantasiosos” y aseguró que “acá no hay ninguna maniobra deliberada. Encantado habría alegado”.

El resultado de la solicitud será informado por la Corte Suprema durante la próxima semana, luego de que hoy dejara en acuerdo la decisión. En tanto, de ser aprobado por el tribunal, se espera para el próximo 28 de marzo que la justicia francesa discuta el asunto.

Brzovic en libertad

Hoy, también se discutieron en Francia las medidas cautelares para Silvia Brzovic, para quien se replicó la libertad y firma diaria otorgada a Palma el sábado.

En tanto, durante la jornada el ministro Carroza procesó a la ex frentista como cómplice del secuestro de Edwards y anunció que iniciará la respectiva solicitud de extradición.