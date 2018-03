Álex Smith: “Hasta van a decir que yo quemé los camiones con mi ‘Antorcha’”

¿Cuántas intervenciones de dispositivos hicieron aproximadamente?

Perdí el número, unas 200, o quizás un poco más. De la que me acuerdo era la de Héctor Llaitul, por la persona, porque es emblemático, es del sector.

La Fiscalía de Los Ríos da cuenta de que no tiene títulos académicos en Análisis y Seguridad Informática. ¿Es verdad?

No me conocen, pero yo hago clases ahí, de Informática. Ya estoy solucionando esos problemas técnicos, porque parece que están de vacaciones. Yo le di a la fiscalía mi clave de Impuestos Internos para que revisen todo lo que he hecho en mi vida. Lo encuentro bien raro, me quieren desacreditar. Creo que van a decir hasta que yo quemé los camiones con mi “Antorcha” (aplicación). Han dicho que mi abuelo me daba los títulos, es una campaña súper sucia. Pueden preguntarle al gobierno regional del área Informática, les he hecho clases al Servicio de Salud, al Ministerio de Educación, a la Municipalidad de Lautaro, Temuco, Puerto Saavedra.

¿El 5 de marzo presentará elementos probatorios ante el juez de Garantía de Temuco?

Yo presento todas mis pruebas el día que me corresponde hablar, imágenes de las pericias, porque en los teléfonos se periciaron 400 mil archivos aproximadamente. Hay material para investigar la quema de los camiones o la violencia rural. Son 400 mil archivos, evidencias que si hubieran investigado un poquito más habrían dado cuenta de muchas cosas. Presentaré conversaciones que están en los teléfonos, de Instagram, obtenidos por sistemas periciales, principalmente audios.

¿Quién cree que insertó o manipuló los mensajes en la Operación Huracán I?

Hay que comprobarlo primero, todavía creo en las personas y estimo que no se manipuló los teléfonos. Se necesitan peritajes. Estoy pidiendo otro análisis más, referente a cuál fue la última conexión a internet (de los dispositivos) para hacer un chequeo real. Qué aplicaciones fueron desinstaladas de los teléfonos.

¿Cree que Carabineros no fue justo al descabezar la Unidad de Inteligencia de Operaciones Especiales?

Igual me dolió. La institución en sí es buena, las personas a veces no cumplen su rol. Pero el problema no se va a acabar, toda la estrategia de la fiscalía es echarme la culpa y yo no me mando solo. Un civil no manda, aquí hay otras responsabilidades, es un efecto dominó. Porque no tengo formación militar, era más fácil desvincularme. Es difícil que se hayan tirado contra un general, hay un círculo de generales. Yo, ¿qué circulo tengo? Soy un civil nomás”.

¿Tuvo contactos con los generales Marcelo Teuber (pasado a retiro) y Gonzalo Blu, actual jefe nacional de Inteligencia de Carabineros?

Como era el jefe de unidad en ese tiempo, con Teuber teníamos contacto. Conocí al general Blu, le mostramos el sistema en Temuco en julio y septiembre. Fue a la oficina a vernos. Nosotros obteníamos la información, después pasaba a un departamento de investigación, se analizaba por si hay errores, se interpreta la información, se chequea en terreno y de ahí llegaba al general”.