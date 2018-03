Asistente social mencionada en peritaje sobre presuntas adopciones irregulares: “Me pedían el informe, yo lo emitía y punto”

Usted aparece en el tercer lugar del listado, con 32 niños.

¡No, nunca tanto, no! Treinta y dos jamás. ¡“Captadora” jamás!, me sorprende, me da risa.

Eso está en el peritaje que tiene el juez.

Ya, hay una equivocación ahí. A mí me pedían los informes sociales en Chillán, yo los hacía y nada más. Yo no hice ni un solo trámite distinto.

¿Usted trabajaba con Telma Uribe?

Sí, ella me lo pedía.

¿Y en qué consistía el informe social?

En dar cuenta de la situación de la persona que me pedían, en qué condición estaba, la situación económica, familiar, actual y mi concepto. Yo conversaba con ellas, daba cuenta de lo que me comentaban.

¿Supo de alguna irregularidad?

Nada, no sabía dónde iban ni de dónde venían.

Pero cuando emitía el informe social, ¿este era de la madre?

De la madre, claro. No, el niño nada que ver.

¿Tenía la autorización de la madre para poder dar la adopción del menor?

Exacto, por eso es que emitía el informe.

¿Hubo sustracción de menores?

No tengo idea. Yo vivo en Chillán. Telma era de Santiago. Me pedían el informe, yo lo emitía y punto. Yo no entendía qué pasaba.

Se están investigando los incentivos económicos. ¿Alguna vez recibió algún pago?

Pago del informe sí, pero te daban por el valor del colegio. Como con cualquier informe socioeconómico te pagaban, pero hoy día serán 20, 25 mil pesos el documento.

Y las madres, ¿eran de sectores vulnerables?

Vulnerables, vulnerables total… Pero yo haría unos cuatro o cinco informes.

Entonces no participó en la adopción de 32 niños.

No, ¡jamás! Salvo que me esté fallando la cabeza, que es lo mejor que tengo.