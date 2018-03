Biobío: cierran colegio reconstruido tras incendios de 2017

Sergio Camus, seremi de Educación del Biobío, explicó que el municipio no habría tenido en cuenta las indicaciones que el Ministerio de Educación les entregó.

Uno de los dos recintos educacionales quemados tras los incendios forestales que afectaron a la Región del Biobío en 2017 fue la escuela rural Crucero de Huaro, en Florida. Aunque ya terminaron las obras de reconstrucción, esta semana se anunció que no volverá a tener clases en marzo.

Sergio Camus, seremi de Educación del Biobío, explicó que el municipio no habría tenido en cuenta las indicaciones que el Ministerio de Educación les entregó. “Cuando concurrimos a verificar la construcción modular, esta no tiene o cumple con los requisitos que se mencionaron al principio del proceso constructivo. Producto de eso es que no podemos reconocer este establecimiento como idóneo o apto para brindar el proceso educativo”, dijo.

Nancy Campos, apoderada del establecimiento, lamentó el hecho debido a que su hijo Manuel, de siete años, deberá viajar varios kilómetros para educarse. “Tengo rabia, impotencia, porque el año pasado nos tomaron el pelo y este nos están haciendo lo mismo”, sostuvo. El cierre del inmueble, en el cual se invirtieron $ 24 millones, fue confirmado al Concejo Municipal de Florida.