Cámara citará a ministro Campos por designación de Toledo como notario

Chile Vamos solicitó que el actual titular de Justicia explique la designación y advirtió que si no va, se presentará una acusación constitucional en su contra.

El domingo, Jaime Campos dejará formalmente su cargo como ministro de Justicia y Derechos Humanos. Sin embargo, sus acciones como autoridad serán puestas rápidamente en la palestra por el futuro oficialismo. Así lo deja ver la solicitud de sesión especial que Chile Vamos presentará a la mesa de la Cámara de Diputados, con el objetivo que se cite a la actual autoridad el martes a las 16.30 para que explique la designación del ex fiscal del caso Caval, Luis Toledo, como notario de San Fernando.

La petición de Chile Vamos requiere la firma de 52 diputados para concretarse. Una tarea que desde el sector dan por hecha, dado que la actual oposición cuenta con 72 parlamentarios que pondrán su rúbrica.

El otrora persecutor de la causa que involucra al hijo y la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet fue escogido entre una terna propuesta por la Corte de Apelaciones, junto a Isabel Chadwick y Alberto Ortega, defensor regional de O’Higgins.

El primer elegido fue Ortega. Incluso, su nombramiento fue ingresado a la Contraloría para la toma de razón. No obstante, esta decisión fue revertida con posterioridad, cuya corrección favoreció finalmente a Toledo. Tal designación, dice la misiva, “sin dudas introduce en las autoridades y opinión pública nacional una estela de dudas acerca del correcto actuar de las autoridades y si ,en definitiva, tales principios fueron debidamente observados por los organismos gubernamentales correspondientes”.

Para el diputado Sergio Gahona (UDI), integrante de la comisión investigadora solicitada tras la creación de más de 100 nuevas notarías, “es muy rara esta relación de Toledo con el caso Caval y su nombramiento como notario. Nos parece que al menos el ministro debe dar una explicación en sesión especial, y en caso de no obtenerse una respuesta satisfactoria, un camino es la acusación constitucional”.

De acuerdo al diputado Javier Macaya (UDI), “el ministro ha sobrepasado una raya que no sólo tiene que ver con el nombramiento de Toledo, de quien no dudo de las capacidades que tenga para asumir el cargo, pero sí tengo inconveniente con que se haga a última hora un nombramiento que estaba pendiente hace un año, y tome decisiones que son bien poco entendibles para la opinión pública. Y no es sólo el caso de Toledo, también ministros de corte y jueces que están siendo designados entre gallos y medianoche”.

El ministro Campos no está obligado a presentarse a esta sesión especial. Sin embargo, el diputado Gahona advirtió que de no hacerlo, la oposición iniciará la acusación constitucional en su contra, la cual puede cursarse hasta seis meses después que abandone el cargo.

A la medida de los parlamentarios se suma la denuncia presentada por el diputado y ex candidato presidencial José Antonio Kast en la Fiscalía Nacional en contra de la Presidenta Michelle Bachelet y el ministro Campos por posible cohecho, soborno y cualquier otro delito que surja de esta designación.

Socio de Caval

El socio de Caval, Mauricio Valero, arremetió el jueves en contra del hijo de la Presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, y de pasó cuestionó la voluntad del ex fiscal Toledo. El Ministerio Público solicitó la formalización de Dávalos por posible estafa en contra de Gonzalo Vial Concha. La acción surgió a partir de una declaración de Valero que lo vinculó como autor de informes con información copiada desde Cochilco, los que fueron adquiridos por Vial Concha. “Yo he dicho lo mismo hace años. A un fiscal hoy día le interesa, a otros fiscales antes no les interesaba”, señaló en relación a Toledo.