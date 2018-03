Carabineros viajaron a Argentina tras supuestas “pistas” por tráfico de armas

Equipo del OS-9 se trasladó por antecedentes de lugares donde estarían dos ex miristas. Esto fue entregado por la Unidad de Inteligencia cuestionada en la Operación Huracán. No habrían detectado coincidencias.

No sólo en la Operación Huracán se habrían detectado supuestos mensajes entre comuneros mapuches para la presunta planificación de atentados en La Araucanía. En el marco de esta investigación, la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada de Carabineros (UIOE) también habría pesquisado mensajes sobre el tráfico de armas desde Argentina, sin embargo, la información policial hoy es cuestionada por la fiscalía y apunta a la eventual implantación de pruebas.

Luego que en septiembre de 2017 estallara la Operación Huracán, donde supuestos mensajes entre el vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, lo vinculaban al presunto tráfico de armas desde Argentina, la UIOE elaboró una presentación donde se georreferenciaba la ubicación y desplazamientos de dos sospechosos en suelo transandino.

Según una publicación de Ciper, la Unidad de Inteligencia de Carabineros, utilizó las supuestas creaciones de Álex Smith, alias “El Profesor”, “Antorcha” y “Tubicación”, para la denominada Operación Andes. En esta indagatoria de Inteligencia se vinculaba a dos ex miristas, uno de ellos prófugo por el homicidio de un policía transandino, en el tráfico de armas desde Argentina. El caso, sin embargo, no llegó a instancias judiciales, dado que ante los cuestionamientos de los antecedentes obtenidos para la Operación Huracán, Carabineros no siguió adelante con las pesquisas.

Pero antes, la policía uniformada realizó algunas diligencias. La supuesta aplicación creada por “El Profesor” llamada “Tubicación” consistía, según el imputado, en georreferenciar los teléfonos celulares de los “blancos” escogidos, a partir de la localización que les entregaban los routers más cercanos a los dispositivos.

La herramienta, supuestamente creada por Smith, fue desacreditada por el fiscal Juan Agustín Meléndez cuando el lunes formalizó al ingeniero: “Este software no estuvo alojado en el sitio web, y tampoco se encontró en los computadores de las unidades policiales donde se desempeñaban los imputados, porque nunca existió”. Pero antes de la formalización, y a pocos días de que estallaran los cuestionamientos a la Operación Huracán, Carabineros realizó una última diligencia para acreditar que el programa sí funcionaba. Fuentes del caso aseguraron que en el marco de la investigación que lleva el fiscal de Rancagua, Sergio Moya, por lavado de activos y financiamiento al terrorismo, que partió en 2012, un equipo del OS-9 de Carabineros viajó en febrero a Argentina para desarrollar diligencias vinculadas al supuesto apoyo económico desde el país transandino a acciones violentas en la IX Región.

Trascendió que en ese viaje, los efectivos aprovecharon de chequear la información que había entregado la UIOE sobre la ubicación de los “blancos” identificados. Sin embargo, las mismas fuentes consultadas aseguraron que no se detectaron coincidencias con lo arrojado en el supuesto software.

Por su parte, sobre la reunión que sostuvo en Argentina, el 29 de septiembre de 2017, con la ministra de Seguridad de ese país, Patricia Bullrich, el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, descartó haber sabido sobre el tráfico de armas por otra fuente que no fueran los medios de comunicación. Aleuy dijo a Ciper que “nunca tuve acceso a información previa de la Operación Huracán, ni tampoco del tráfico de armas”.

Sumario: declara Blu

El curso del sumario en Carabineros no terminó con la salida del general Marcelo Teuber, el mayor Patricio Marín, el capitán Leonardo Osses y Álex Smith. El subdirector de la institución, general Julio Pineda, continúa con los peritajes y declaraciones.En esa línea, Pineda ya tomó declaración al director de Inteligencia, general Gonzalo Blu. Fuentes del proceso señalaron que la diligencia se desarrolló entre fines de enero y comienzos de este mes, donde Blu habría explicado cuál fue su participación en el desarrollo administrativo de Huracán. El sumario contemplaría un nuevo interrogatorio al alto oficial.

En cuanto a la investigación del FBI, esta se encuentra “en receso”, dado que están a la espera de las claves de acceso a los servidores que Smith dijo que entregaría a la policía estadounidense, a través de Carabineros. La diligencia aún no se concreta, lo que, aseguraron las fuentes consultadas, estaría retrasando esta indagatoria externa.