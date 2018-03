Cardenal Errázuriz culpa a caso Barros por mala cobertura de la visita papal

El cardenal Francisco Errázuriz, miembro del consejo consultivo de los Cardenales del Papa Francisco, envió una carta el 22 de febrero a varios presidentes de distintas congregaciones episcopales de Latinoamérica.

El escrito pretende refutar los informes de los medios de comunicación, respecto a la visita del Sumo Pontífice en enero, que determinan que la gira papal fue un fracaso.

En la epístola, Errázuriz culpa a alguno de los medios, detallando que las acciones del obispo Juan Barros opacaron la visita. Barros fue acusado de encubrir abusos sexuales de parte de Francisco Karadima, en los años 80′ y 90′.

Según un recuento de cinco páginas de la visita de Francisco por Chile, obtenido por el sitio National Catholic Reporter (NCR), el cardenal sostuvo que Barros se puso a disposición de la prensa luego de celebrar misas con el Papa.

“El controvertido obispo”, dice Errázuriz en la carta, “no percibió la magnitud del problema… no evitó las entrevistas grupales. Dio la impresión de que los consideraba una oportunidad favorable para difundir su visión de las cosas y para defenderse de las acusaciones”.

“Esto… creó un enfoque indeseable y paralelo a la visita del Santo Padre, que desvió la atención”, dijo Errázuriz en la carta.

Francisco fue criticado por defender a Barros durante su visita a Chile. Tildó de “calumnia” a los dichos de las víctimas, y repitió el reclamo durante la conferencia de prensa en el vuelo de vuelta a casa.

Sin embargo, después de regresar a Roma, el Papa envió a uno de los expertos más respetados de la iglesia en abusos sexuales del clero, el arzobispo maltés Charles Scicluna, para investigar las acusaciones contra Barros. Scicluna estuvo en Chile durante la última semana de febrero para reunirse con las víctimas y tomar los testimonios.

Errázuriz, uno de los dos únicos latinoamericanos elegidos por Francisco para formar parte del Consejo de Cardenales de nueve miembros, también dijo en su carta que la visita de Francisco “demostró una debilidad” de la conferencia de obispos chilenos.

Refiriéndose al difunto ex director de la oficina de prensa del Vaticano, continuó: “Se necesitaba a un (Joaquín) Navarro Valls, capaz de retener a los periodistas con buenos modales, diciéndoles que el obispo de Osorno no daría más entrevistas, porque el centro de la visita del Sumo Pontífice estaba en su persona, sus gestos y sus mensajes, y no en episodios colaterales “.

Errázuriz comenzó su carta a los presidentes de las conferencias episcopales latinoamericanas diciendo que había estado “desconcertado y dolido” por recibir preguntas de algunos sacerdotes sobre el viaje de Francisco a Chile, y para observar “cómo numerosos medios reportaron en sus países que la visita había sido un fracaso “.

Dijo que el Papa fue recibido por los chilenos “con gran entusiasmo y admiración”, a pesar de “una nube (que) ensombreció la visita”. Errázuriz también dijo que envió un informe sobre la visita al vicepresidente de la Comisión Pontificia para América Latina, el laico uruguayo Guzmán Carriquiry.