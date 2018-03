Caso Barros: Scicluna expresa agradecimiento en Twitter por apoyo recibido tras operación en Chile

“Un gracias sincero”, expresó esta mañana el Arzobispo de Malta, George Scicluna, luego de haber sido intervenido en la Clínica UC San Carlos de Apoquindo tras una inflamación en la vesícula que obligó a que se le realizara una cirugía laparoscópica de urgencia.

A través de Twitter, el sacerdote agregó que sus agradecimientos van “a todos quienes han expresado de manera amable su apoyo y generosamente han ofrecido sus oraciones mientras continúo mi recuperación”.Scicluna llegó la noche del martes al recinto de salud en el sector oriente de la capital, debido a diversas molestias que presentaba en el sector del abdomen.

A heartfelt “Thank you” to all those who have kindly expressed their support and generously offered their prayers as I continue in my recovery. God bless! (Photo with Maltese Missionary in Chile, Fr Henry Balzan, and with Bishop +Celestino of Copiapó) pic.twitter.com/lqD0NOCDRg

— Bishop CJ Scicluna (@BishopScicluna) February 22, 2018