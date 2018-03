Caso Emmelyn: Defensa de Navarro buscará esclarecer “hecho clave” que lo llevó a “rescatar” a la menor

Varias son las hipótesis que rodean el caso de Emmelyn, la menor que fue supuestamente secuestrada por José Navarro en la comuna de Lincantén y que se mantuvo separada de su familia ocho días.

El presunto secuestrador se encuentra hoy en prisión preventiva, tras ser formalizado por el delito de sustracción de menores y por lesiones simplemente graves, pero él asegura que sólo mantuvo alejada a la menor para protegerla.

Esa teoría es avalada por su defensa, Esteban Arévalo, quien reveló que hay un “hecho clave” que están buscando esclarecer, que explicaría las motivaciones que el denominado “brujo” tuvo para “rescatar” a Emmelyn.

“Tuve una entrevista con él de casi una hora. Ahí pude indagar muchas cosas: conocer los motivos que tuvo y quién es él. Yo no soy sicólogo ni siquiatra. Pero cada dato que me daba, cada circunstancia que me daba, de por qué lo hizo o recuerdos que tenía de su propia vida, yo honestamente le creo. Además hay mucha gente que le cree”, dijo el defensor a Publimetro.

En ese sentido, sostuvo que el día en que José se llevó a la niña “esto estalló para él: se dijo ‘hoy tiene que ser, porque ocurrió algo específico’. El tema es que ese hecho que ocurrió es algo no puedo decir porque es materia de investigación. Sí puedo decir que algo hubo, que estalló y que hizo que Navarro actuara”.

Teniendo en cuanta que Navarro dice que buscaba proteger a Emmelyn, pedirán una serie de diligencias, ligadas al entorno de la menor, para demostrar que ella estaba en peligro y así darle sustento a este “rescate”.