Directora de Sernatur Magallanes lidera inversión en viajes promocionales

Magallanes es la región que más invirtió en turismo, con un total de $ 11 mil millones financiados desde el nivel central y desde el gobierno regional a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). Esto permitió que la directora del Sernatur de Magallanes, Lorena Araya, haya sido quien más viajó promocionando su región en comparación con sus colegas, según la plataforma de la Ley del Lobby.

De acuerdo con los gastos por viajes, incluidos pasajes y viáticos, Araya gastó $ 23.548.860 en 2017. Esta cifra es casi seis veces el promedio anual del resto de sus colegas ($ 4.732.258), exceptuando a los directores de Arica, la Región Metropolitana y Valparaíso, que hasta este viernes no aparecían consignando sus gastos en esta plataforma.

Según Araya, esto se relacionaría con la mayor cantidad de recursos que se manejan en Magallanes para el impulso de la actividad turística, y que le permitieron financiar más periplos. “Viajo para representar a la región y hacer la mayor cantidad de contactos en nombre de los empresarios, en las ferias, capacitaciones y en cada actividad. Y tenemos tantos recursos para hacerlo porque hacemos una buena gestión para conseguirlos y poder viajar a promocionar los destinos”, dijo.

Agregó que “cada viaje es informado y aprobado por el gobierno regional, además de todas las unidades de control. Estos están programados previamente con indicadores de cumplimiento en base a las demandas de los empresarios”, precisó la directora.

Desde Sernatur explicaron que las diferencia de montos entre una región y otra depende de la cantidad de recursos que cada gobierno regional apruebe a través del FNDR, el que varía según las prioridades locales.

Otro factor que influye, señalaron, se relaciona con cuál es la línea de trabajo que cada región priorizará entre cinco ejes dentro de su plan de turismo: diversificar experiencias, generar nuevos destinos, mejorar los recursos humanos, implementar el turismo inclusivo o trabajar la promoción. Este último genera también un mayor gasto en el ítem viajes.

En el caso de Tarapacá, cuya directora consigna un gasto de $ 3.794.426, monto menor incluso que el promedio, este no refleja los gastos de otros funcionarios que también viajaron para promocionar la región. “En nuestro plan teníamos $ 32 millones para viajes, y de ese monto ya ejecutamos $ 13 millones y medio, distribuido en distintos funcionarios. No necesariamente yo como directora hago todos los viajes, pero en la Ley del Lobby esa cifra no aparece, porque ahí solo figuran los directores”, dijo Carolina Quinteros, directora del Sernatur en Tarapacá.

Visión empresarial

Según los empresarios, producto de esta alta inversión pública la región ha logrado visualizarse más allá del icono mundial que representa Torres del Paine, y poner en el mapa las atracciones turísticas de las otras provincias de Tierra del Fuego y de Magallanes.

“Sin duda que es plata bien invertida. Tengo una empresa de avistamiento de avifauna en Tierra del Fuego y están llegando muchísimos extranjeros, tanto así que ya quedamos cortos con los guías y estamos buscando más. Se notó el cambio en la gestión, y eso nos tiene muy contentos en la isla”, señaló Enrique Couve, presidente de la Cámara de Turismo de Tierra del Fuego y dueño de Far South Expeditions, asentada en Porvenir desde 1997.

La promoción de Magallanes ha permitido que la región destaque a nivel internacional, donde ha recibido premios mundiales en el último año, como el de la mejor experiencia emergente de turismo aventura: hacer kayak en el Estrecho de Magallanes con avistamiento de ballenas y delfines.

Eduardo Camelio, presidente de la Asociación Magallánica de Empresas de Turismo Austro Chile, planteó que “hay una buena acogida de la gestión de la dirección regional de Sernatur acerca de todas las actividades de promoción que han hecho. Se logró traer compradores de Brasil, de EE.UU. y de Europa a destinos distintos a Torres del Paine, que es ultraconocido, y veremos los resultados en lo sucesivo”.

Sobre las demandas hacia las nuevas autoridades en el área del Turismo que asumirán, el dirigente señaló que el desafío, “tomando en cuenta que la promoción es un tema que ya está andando, sería mejorar la infraestructura y los caminos, que es el gran déficit que hay”.