Meteorología descarta que ola de frío siberiano llegue al país

El fenómeno de temperaturas extremas en Europa, conocido como "la bestia del Este", ha causado estragos en diferentes países del continente. Desde la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) afirman que "no esperamos eventos de frío extremo para el país".

Durante estos días, se dejó caer en Europa una ola de frío proveniente desde Siberia. Hasta el momento, se han registrado temperaturas extremas, como -29° en Estonia y -24° en Alemania.

En los últimos tres días, “la bestia del Este”, como han bautizado al fenómeno, ha marcado un récord en las frías temperaturas del viejo continente.

Al respecto, el meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), Luis Salazar, explicó a La Tercera que, producto del “famoso” calentamiento global, se están registrando este tipo de anomalías.

“Nuestro hemisferio no es tan sensible a esos cambios tan radicales, de manera que, en nuestro país, no esperamos eventos de frío extremo“, precisó.

Sin embargo, en Chile sí se ha manifestado el poder del cambio climático en “el aumento de los incendios forestales y el aumento de la intensidad de los chubascos”, puntualiza el meteorólogo.