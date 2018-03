Docente marista y abusos: “¿Cómo no sentir pena, rabia y vergüenza?”

"¿Cómo no sentirnos culpables de no haber sabido de estos hechos, de no haberlos sospechado?", señaló José Sagredo Riquelme, profesor que trabajó en el recinto durante los años en que ocurrieron los presuntos abusos sexuales contra estudiantes.

Hoy comenzó a circular una carta pública, escrita por un profesor docente del Instituto Alonso de Ercilla que trabajó en el recinto durante los años en que ocurrieron los presuntos abusos sexuales contra estudiantes.

“¿Cómo no sentir pena, rabia y vergüenza por lo que hemos sabido? ¿Cómo no sentirnos culpables de no haber sabido de estos hechos, de no haberlos sospechado”, dice la misiva, firmada por José Sagredo Riquelme.

Agrega que “no sabemos si el peso de esta culpa carga los hombros de los verdaderos responsables. Lo que sí sabemos es que la pena, la rabia y la vergüenza han caído sobre nosotros, sobre muchos colegas de la época que tampoco supieron”.

Hoy, además, un grupo de ex alumnos del Instituto Alonso de Ercilla emitió un comunicado informando que rechazaron acudir al inicio del año escolar en dicho establecimiento, pese a que habían sido invitados por las autoridades escolares, porque “no estaban dadas todas las condiciones de cuidado”.

Agregaron que “solicitamos que todo laico o religioso que hasta la fecha haya sido mencionado como abusador, cómplice o encubridor, dé un paso al costado mientras se realizan las investigaciones”.