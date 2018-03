Estudio del gobierno prioriza nuevas líneas de Metro por Vespucio, Santa Rosa y Tobalaba

Como uno de los principales insumos que recibirá la nueva administración para tomar decisiones sobre cómo y hacia dónde expandir la red de Metro, es calificado por el gobierno el estudio elaborado por el Ministerio de Transportes “Análisis y Desarrollo de Redes de Transporte Masivo en el Gran Santiago”. En el documento se analizan ocho posibles trazados, excluyendo el de la Línea 7, para evaluar dónde sería más beneficioso continuar la extensión del sistema subterráneo.

“Debido a la definición de que el eje estructurante del transporte de la capital es Metro, y eso es algo que todos tenemos asumido, desde el ministerio nos hemos preocupado de hacer estudios sobre cómo esa red de Metro tiene que crecer y proyectarse en el tiempo. Y la idea es que estos estudios sean un insumo inicial para el próximo gobierno y a partir de eso concluir un trabajo”, señala el subsecretario de Transportes, Carlos Melo.

Melo añade que uno de los grandes problemas que tiene hoy la red de Metro, y que la Línea 6 y la futura Línea 3 mitigan parcialmente, es la congestión en la Línea 1, por eso “pensar en el desarrollo de la red para adelante tenía que pasar por resolver ese problema primero. Con eso en curso, ahora se puede pensar en nuevas líneas”, afirma Melo.

Los trazados

Dentro de los ocho trazados analizados (ver infografía) el estudio afirma que una de las líneas de Metro más atractivas y rentablemente socialmente es la que iría entre La Florida y Los Leones, y que uniría, en 17,8 kilómetros con 16 estaciones, Providencia con Puente Alto, terminando en el Mall Plaza Tobalaba. A diferencia de la propuesta incluida en el Plan de Transportes Tercer Milenio de Sebastián Piñera, la línea no terminaría en Irarrázabal, sino que incluiría una conexión hasta Los Leones.

Al respecto, Iván Poduje, arquitecto y socio de la oficina de urbanismo Atisba, propone una tercera alternativa: “Me parece que lo interesante es que ese trazado pudiera llegar a la Línea 6. Yo la haría continuar hasta Pedro de Valdivia, que fuera por Los Leones, después un desvío hasta Pedro de Valdivia y esa manera puedas llegar a la Línea 1 haciendo un transbordo con la 6. Porque la gracia de esa línea es poder conectar el suroriente con el centro oriente”.

Tobalaba-Vespucio

Otro de los trazados bien evaluados en el estudio es el que se extendería entre Tobalaba y Vespucio, partiendo desde Vitacura hasta San José de la Estrella. El análisis también considera una variante por Manquehue, pero concluye que es más conveniente y rentable socialmente la primera alternativa. “Vas a tener Línea 4 en Príncipe de Gales y si sigues hacia el norte, está Escuela Militar y más al norte vas a tener la futura estación de la Línea 7, entonces este trazado conectaría estas tres líneas y pasaría por toda la zona más oriente de La Florida, Peñalolén, La Reina”, dice el subsecretario Melo.

No obstante, Álvaro González, economista y miembro del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), discrepa y defiende el trazado por Manquehue. “Hay que pensar en diversificar la demanda. A mí me gusta la opción por Manquehue porque atendería bastante bien a un sector que está emergiendo, que es todo lo que es la Nueva Las Condes. Entonces, si se sigue ese trazado, seguramente toda esa zona va a empezar a densificarse, y reforzarías este gran centroide que es Santiago-Providencia-Las Condes”, señala.

La Pintana

El estudio además considera una línea por Santa Rosa desde Santa Lucía (Línea 1) hasta calle Riquelme, conectando parcialmente con la comuna de La Pintana, una de las pocas que está fuera de la red de Metro, a través de una estación adicional en Américo Vespucio. En este sentido, Melo afirma que “un posible análisis a profundizar es extenderla aún más para llegar al corazón de La Pintana”, y añade que “mucha gente piensa que dada la consolidación de un corredor por Santa Rosa, hacer una línea de Metro no se justifica y este estudio demuestra que eso no es así”.

Sobre la idea de extender este trazado, Poduje señala que “esa debe ser la línea prioritaria. De todas maneras hay que conectar La Pintana con la red de Metro y la mejor opción para hacerlo es Santa Rosa”.

Alexis Marambio, jefe de gabinete de la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, señala que urge incluir a la zona dentro del sistema de Metro, ya que la llegada de este transporte podría atraer nuevos servicios y mejorar la calidad de vida de los vecinos. “Somos una de las comunas que lideran los índices de pobreza multidimensional en la región y uno de los factores es la falta de servicios. De alguna forma estamos quedando al margen del desarrollo de la ciudad. Por eso queremos una línea con al menos cuatro estaciones en la comuna”.

Las menos rentables

De los ocho trazados propuestos, el estudio señala que hay varias alternativas que no serían atractivas y por lo tanto no deberían priorizarse. Esto, considerando factores como los beneficios sociales, ahorros de tiempo, disminución de la congestión en el transporte privado, que cada uno de estos trazados podría traer al desarrollo de la ciudad.

Entre las menos valoradas está una posible línea por Dorsal, que abarcaría 12,8 km, entre Condell y Los Leones. “No aparece en estos análisis como una línea atractiva. Eso se refuerza con un corredor que conecta el eje Dorsal completo y, por lo tanto, por ahora no debería ser considerado como una de las prioridades de un futuro análisis”, afirma Melo.

“Yo creo que no es rentable si es que no empalma por Las Rejas, pero me parece que sería super rentable si es que tomas Dorsal y bajas por Las Rejas hasta la Línea 1. Conectaría toda la zona norte y también esa línea podría llegar hasta la Línea 7 . Dorsal sola no tiene mucho sentido”, concluye Poduje.

Para Álvaro González, más allá de los trazados “la pregunta es cómo se van a financiar las nuevas líneas. Si efectivamente hay nuevos modelos de financiamiento privado, de concesiones, uno no tendría por qué elegir una u otra, se podrían hacer todas en un Plan Maestro que permitiera desarrollarlas”.

(Para ver en detalle la infografía, haz click aquí o en la imagen)