Ex frentista detenido por caso Guzmán vendía pinturas a galerías en París

Ricardo Palma Salamanca, ex frentista condenado como autor del asesinato del senador UDI, fue arrestado el jueves en Francia. Juez Mario Carroza pedió su extradición, la que deberá ser autorizad por la Corte Suprema.

El teléfono del ministro Mario Carroza comenzó a sonar pasadas las 8.00 del viernes. Del otro lado de la línea, un oficial de inteligencia de la PDI le informaba sobre una de las diligencias más esperadas desde que asumió, en 2006, la investigación por el asesinato del senador UDI Jaime Guzmán: el arresto en Francia de Ricardo Palma Salamanca (48), quien llevaba 21 años prófugo.

El “Negro”, como apodan al ex frentista, fue detenido por la policía francesa la tarde del jueves, en la vía pública de París y usando su nombre real. Según los registros de Interpol, Palma Salamanca y su pareja, Silvia Paulina Brzovic, ingresaron a ese país el 13 de junio de 2017 con identidades mexicanas falsas. Pese a ser descubiertos, un error en las alertas internacionales de captura permitió que ambos quedaran en libertad, pese a permanecer 12 días retenidos. “Hemos estado buscando por mucho tiempo a Palma Salamanca, que apareció en Francia a donde llegó de Cuba. Y una vez que ahí lo detectamos estuvo retenido por varios días, y luego se le dio la libertad. Después supimos que estaba allí, en algún barrio, y comenzamos a seguirlo”, detalló el juez.

Y fue justamente esa alerta la que llevó a la policía chilena a reactivar las gestiones con sus pares franceses para concretar la captura del ex subversivo, condenado como autor material del asesinato de Jaime Guzmán ocurrido el 1 de abril de 1991.

“La última comunicación (con Francia) la tuvimos en diciembre del año pasado, donde pudimos intercambiar información valiosa con la policía de ese país”, dijo el subprefecto de la PDI, Ricardo Quiroz, jefe de Interpol Chile.

En Chile, Palma Salamanca enfrenta dos condenas a presidio perpetuo: la primera, dictada el 20 de agosto de 1992, corresponde a delitos de asociación ilícita y el secuestro terrorista de Cristián Edwards del Río. La segunda, que data del 7 de enero de 1994, fue por su autoría en el atentado terrorista donde murió el senador gremialista. Ninguna de estas penas las cumplió ya que, el 30 de diciembre de 1996, escapó en helicóptero desde la Cárcel de Alta Seguridad.

Tras su arresto, Palma Salamanca será puesto hoy a disposición de la justicia francesa, donde “se revisarán los méritos del expediente para pronunciarse sobre su detención”, detalló el subprefecto Quiroz.

“Los dos autores presos”

El abogado de la familia Guzmán, Luis Hermosilla, valoró así la diligencia. “Lo novedoso es que por primera vez están los dos autores materiales del asesinato de Jaime Guzmán presos. Uno en Francia y el otro en México. Eso no se había dado nunca”. Hermosilla recordó que Palma Salamanca está condenado y prófugo. “En su caso, no hay un juicio pendiente ni responsabilidades sobre las cuales discutir. Lo que corresponde es volver a ingresarlo a un recinto carcelario”, dijo a La Tercera.

Hermosilla confía en una pronta extradición. La captura se produjo por una orden emitida por el juez Carroza y, si México llegara a solicitar su extradición por las causas en las que se le investiga en ese país, el abogado cree que Francia optará por Chile. “En ese caso me parece que la condición de chileno, y de condenado, va a prevalecer por sobre cualquier otra circunstancia”, agregó.

¿Qué falta para cerrar el caso? Hermosilla responde: “Que culminen los procesos de extradición pendientes de Apablaza, en Argentina, y Escobar Poblete, en México; falta que avance hacia la sentencia definitiva en encausamiento de Marcela Mardones y no hay que olvidar al ‘Chele’, que entiendo se encuentra en Cuba”, indicó.

Estilo de vida

Durante seis meses los equipos de inteligencia de la PDI recopilaron información con los pasos del “Negro” en Francia.

Fue así como llegó a manos del juez Carroza información respecto al estilo de vida y la manera en que el ex frentista solventaba sus gastos en Europa. Según la policía gala, utilizando la identidad mexicana de Esteban Solís, Palma decía especializarse en el rubro del arte. La venta de pinturas e, incluso, realizando exposiciones en galerías especializadas, habrían sido parte de las estrategias que habría utilizado para obtener dinero, según la investigación del juez Carroza.

Este mismo método habría utilizado en México para obtener dinero, antes de emprender su viaje al Viejo Continente. En San Miguel de Allende, donde vivió bajo la identidad de Esteban Solís Tamayo, colaboró como fotógrafo de la revista Espiral, la cual era dirigida por Ramón Guerra, identidad mexicana que utilizaba Raúl Escobar Poblete, conocido como el “comandante Emilio”, y quien el 9 de junio de 2017 fue detenido en ese país en el marco de una investigación por secuestro.

Trascendió que las autoridades mexicanas además investigaban la presunta participación de Palma Salamanca en los plagios.

Sobre este punto, el juez Mario Carroza aseguró que “no tengo conocimiento de que haya pedidos de extradición u orden de captura en México”.

Además de colaborar como fotógrafo en ese país, también escribió algunas columnas en una revista digital mexicana. Una de ellas sobre el desarrollo comunal indígena, en que señalaba “te quiero contar lo que he visto a través de mi ventana, antes de que mis ojos se empañaran… Vi a la gente adulta caminar y no mirarse, vi a la gente adulta saludar y no sentir”.

Es por eso que su vínculo con el arte y la cultura no sorprendió a los investigadores. Según los antecedentes que obran en poder del ministro Carroza, en Francia el “Negro” tenía redes de apoyo.

Una de las principales fuentes de ayuda provenían de los familiares de Silvia Paulina Brzovic, quien fue su pareja y madre de sus hijos. Esta red de contactos le habría facilitado su desplazamiento y mantención en París. Ella también tiene una orden de detención pendiente.

De acuerdo con los antecedentes remitidos por la policía francesa, el ex subversivo no trató de salir del país pese a que su identidad falsa había sido descubierta. Esto, según la PDI, ya que sobre él pesaba una alerta roja de Interpol; es decir, si era descubierto en un paso fronterizo o aeropuerto su detención sería inminente.

Pocas horas después de conocerse la detención del ex frentista, el ministro del Interior, Mario Fernández, confirmó la captura de uno de los prófugos más buscados del país: “He conversado con el canciller subrogante, el subsecretario Edgardo Riveros, quien se ha comunicado con nuestra representación diplomática en París y ha confirmado que efectivamente se ha producido esa detención”.

Además, desde el gobierno informaron que el canciller Heraldo Muñoz viajará a Francia, en el marco de los alegatos de la Corte Internacional de La Haya, pero también para abordar este tema con autoridades locales.

Uno de los temas que ahora deberán resolver las autoridades chilenas es la extradición del ex frentista, requerimiento que ya se encuentra en conocimiento del máximo tribunal. “Si la Corte Suprema aprueba la extradición dentro de un mes, febrero o marzo, ahí se irán todos los antecedentes a Francia”, explicó el juez Carroza.