Ex subdirector de Carabineros negó haber visado préstamo para general (R)

Sin emitir declaraciones se retiró hoy desde el Centro de Justicia el general director (R) de Carabineros, Eduardo Gordon, quien estuvo a la cabeza de la institución entre junio de 2008 y septiembre de 2010. El alto oficial fue formalizado junto al ex jefe de Relaciones Públicas, general (R) Jorge Serrano, por su supuesta participación en la malversación de $ 21 millones, en una de las aristas del fraude en la policía uniformada.

En 2011, la Contraloría detectó inconsistencias en los traspasos de $ 21 millones en gastos de representación. Ante el cuestionamiento, el general (R) Serrano pidió un préstamo al Departamento de Bienestar, en ese entonces dirigido por el general (R) Marcos Tello, quien posteriormente fue subdirector de la institución. Además, el general (R) Gordon devolvió este monto a Serrano para que saldara su deuda adquirida con Bienestar.

Este crédito fue catalogado como “irregular” por el fiscal Eugenio Campos y, según la fiscalía, los $ 21 millones habrían sido destinados por ambos imputados a la compra de regalos personales y no para Relaciones Públicas. Por ejemplo, según fuentes del caso, se registró la adquisición de reglaos para seis matrimonios, donde Gordon habría sido invitado como persona natural, y no como general de Carabineros. Tras la audiencia, Gordon y Serrano quedaron con arraigo y firma mensual. La fiscalía solicitó seis meses para investigar, dado que entre las diligencias están determinar quién autorizó el préstamo y el origen del dinero que el ex general director transfirió a Serrano, ya que se indaga si salió de su bolsillo o de gastos reservados.

Es por ello que la fiscalía tomó declaración en calidad de testigo, el 28 de febrero, al general (R) Marcos Tello. Ante los persecutores, el ex subdirector de la policía uniformada negó haber autorizado el crédito, el cual no pasó por el “honorable consejo” (instancia de Bienestar para aprobar préstamos). Tello habría apuntado la responsabilidad a un subalterno. Además, el fiscal Campos advirtió al tribunal que en el caso hubo situaciones que “entorpecieron la investigación”. El persecutor hizo referencia a lo ocurrido en Puerto Montt, el 26 de febrero, donde un capitán del OS-7 tomó declaración a un matrimonio que habría recibido un regalo de Gordon. Sin embargo, en medio de la diligencia, el oficial recibió un llamado de un coronel (R), identificado en la indagatoria como Claudio Jayo, quien le pidió al capitán saber por qué tomaría declaración a la pareja de civiles.

Ante la negativa del capitán, según los antecedentes del caso, el coronel (R) le dijo que él era “compañero y amigo” del general (R) Gordon.