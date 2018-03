Fiscal Arias responde a querellas en su contra presentadas por Compagnon: “No me preocupa”

“No he tenido la oportunidad de leer las querellas, entiendo que fueron presentadas en la Fiscalía Nacional, pero sorpresa no me produce”.

De esa manera respondió el fiscal del Caso Caval Emiliano Arias al ser consultado por las dos querellas que presentó esta mañana la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet, Natalia Compagnon, y por la solicitud de la esposa de Sebastián Dávalos ante el fiscal Jorge Abbott que busca que, tanto Arias como el persecutor Sergio Moya, sean inhabilitados para continuar a cargo de la causa.

Cabe recordar que, tal como informó La Tercera PM (ver “La venganza de Compagnon: Pide a fiscal nacional que saque a Arias de su caso” de La Tercera PM aquí), la nuera de Bachelet propuso además que sea el propio fiscal Abbott quien asuma la investigación en su contra.

Las acciones judiciales presentadas en la Fiscalía Nacional son por el delito de amenazas condicionales, por parte de los dos fiscales mencionados, y una segunda que además incluye a Marcia Allendes por el delito de violación de secreto.

Según manifestó Arias -a la salida de la audiencia en Rancagua donde se accedió al procedimiento abreviado del síndico de quiebras Herman Chadwick- el hecho no le sorprende ya que tal como “he dicho antes, la forma de ejercer una defensa en cada caso va desde lo técnico hasta los tipos de defensa poco éticas, donde una de las técnicas es inhabilitar a los investigadores que conocen la causa para que llegue uno nuevo y perjudique el caso”.

Por suerte, agregó, “somos fiscales bastante viejos en esto y no es la primera vez que nos ocurre una cosa como esta”.

“Cuando hay una buena investigación, no queda otra que atacar al investigador para sacarlo, si fuera una mala investigación, yo creo que, en general, las defensas recurren a argumentos técnicos”, dijo.

Así, aseguró que “no me preocupa”, ya que “todos estos años de fiscal me han enseñado que es una forma de defensa, que no comparto, que no haría, pero no genera animadversión”.