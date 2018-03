Fiscal Peña: “Yo nunca agredí a la carabinera”

“Esto ha sido una postergación por una razón técnica, y estoy muy tranquilo, porque sé que en esta audiencia o en una próxima va a quedar muy claro, por los vídeos, que yo nunca agredí a la funcionaria”, dijo el fiscal Centro Norte, Ricardo Peña, luego de que la audiencia de sobreseimiento de la investigación penal en su contra se aplazara hasta abril próximo.

La investigación comenzó cuando el persecutor fue detenido en octubre del 2017 por supuesta “ocultación de identidad” y “lesiones” en contra de una carabinera, luego de ser multado a la salida del Estadio Nacional, tras culminar un partido de fútbol entre la U. de Chile y la U. Católica.

La situación además provocó que se abriera una investigación sumaria dentro de la fiscalía para indagar lo ocurrido.

Según aseguró José Luis Andrés, abogado de Peña, el fiscal logró demostrar su inocencia ante la institución y hoy se encuentra cumpliendo con sus funciones normalmente. Además, explicó que en base a las mismas pruebas “hemos solicitado el sobreseimiento definitivo, porque luego de cuatro meses de investigación, en la cual se han tomado declaraciones a los diversos carabineros presentes en los hechos, se puede acreditar que jamás existió agresión alguna de mi representado a la carabinera, confirmado además por la existencia de tres videos que registraron todo lo ocurrido”.

La audiencia de sobreseimiento no se pudo realizar hoy debido a que la parte querellante apeló que no fue notificada válidamente sobre la resolución que citó a la instancia. Por otro lado, la abogada denunciante afirmó que su postura “es que hubo una agresión, y mientras no se investigue no se puede llegar a un sobreseimiento definitivo”.