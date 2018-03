Justicia argentina define extradición de Jones Huala, acusado por Chile de un atentado incendiario en el sur

A las 8.30 horas de hoy comenzó en el gimnasio N°3 de Bariloche el juicio de extradición de Facundo Jones Huala, un argentino líder de la Resistencia Ancestral Mapuche detenido en Esquel, que es solicitado por Chile por, posiblemente, haber participado de un atentado incendiario en Valdivia en 2013 y por tenencia de armas.

La audiencia se desarrolla en un clima de tensión y bajo un fuerte operativo de seguridad. Esto ya que desde ayer, distintas organizaciones sociales y comunidades mapuches llegaron hasta el recinto para realizar manifestaciones: “Ni la cárcel ni las balas detendrán la lucha por la recuperación territorial y la autonomía del pueblo mapuche. Rafael (Nahuel) y Santiago (Maldonado) presentes”.

Entre los participantes de la protesta estaba el hermano de Jones Huala y la madre que aseguró que “Facundo está bien y tranquilo, con ganas de seguir luchando”.

En la audiencia, el líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) podrá hacer uso de la palabra en dos oportunidades. El juez federal, en tanto, Gustavo Villanueva tendrá tres días hábiles para dictar su sentencia. Pero se espera que esta pueda ser dada a conocer antes en el Centro de Información Judicial.

En una entrevista, Jones Huala manifestó que su defensa “será política, porque la causa es política”.

“Por eso estoy perseguido en Chile y aquí. No tengo delito específico en este país, no estoy condenado. Se persigue una propuesta política, una voz. Sino, no se explica cómo dos presidentes se reúnen para tratar mi caso”, agregó. Esto último por un encuentro del año pasado entre Mauricio Macri y Michelle Bachelet.