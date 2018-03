La división entre peritos de Labocar y los oficiales de Inteligencia

Hasta el miércoles, seis de los nueve carabineros investigados por la presunta falsificación de antecedentes y eventual obstrucción a la justicia en la Operación Huracán compartían la misma abogada en la causa que lleva el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma. Sin embargo, en horas de la noche, la abogada Marisa Navarrete renunció la representación de tres uniformados del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), además del patrocinio de Álex Smith.

Con esta decisión el panorama quedó confirmado así: por un lado, los funcionarios de Labocar Marvin Marín, Manuel Riquelme y Marcos Sanhueza, quienes podrían ser representados por un defensor penal público o un abogado de Carabineros, y por otro, los carabineros de la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada de Carabineros (UIOE), Patricio Marín, Leonardo Osses (ambos pasados a retiro) y Héctor Olave, con Navarrete como su abogada. En tanto, “El Profesor” Smith será patrocinado por Gaspar Calderón.

Fuentes del caso reconocieron que la razón de fondo radica en que existen diferencias en los argumentos que han esgrimido ambos equipos policiales ante la fiscalía. En ese sentido, en un comienzo la estrategia era buscar un relato en conjunto, sin embargo, en el camino los peritos de Labocar habrían optado por sostener solamente su versión referente al proceso de extracción de información de los celulares incautados. Así, tomaron distancia de los funcionarios pasados a retiro que pertenecían a la unidad que hizo los informes que daban cuenta de los supuestos mensajes entre los comuneros, que posteriormente fueron detenidos y se les requisaron los dispositivos analizados por el Labocar.

Y mediante esta estrategia, uno de los imputados, el sargento del Labocar Temuco, Marvin Marín, declaró ante el fiscal regional de Los Ríos, Juan Agustín Meléndez, a quien le señaló que rechazó hacer un peritaje solicitado por la UIOE por la quema de 29 camiones en San José de la Mariquina, en agosto de 2017. Según Marín, “me declaré incompetente”.

Consultado si había recibido algún tipo de presión por la UIOE para hacer el análisis, el sargento Marín dijo a La Tercera que “la presión estaba, porque había que hacerlo súper rápido, pero cuando me di cuenta de que no era de mi competencia, ahí yo me declaré incompetente, se lo dije a mi jefatura, por eso salí sin nada de ese caso (Huracán II)”.

Quien no corrió la misma suerte fue el cabo Manuel Riquelme, también de Labocar. Riquelme fue formalizado por el fiscal Meléndez, quien, según trascendió, también buscará colaborar con la investigación de Los Ríos. Ante la diferencia de posiciones y del porqué decidieron dejar de compartir defensa con los funcionarios de la UIEO, Marín dijo que a sus colegas “los llamaron a retiro, por eso no podemos seguir con ellos. Somos dos organismos independientes en Carabineros, nosotros realizamos la extracción forense de lo que se mantenía ahí (en los celulares incautados en Huracán). Ahora, los protocolos de ellos son completamente diferentes a los nuestros”.

Sobre si se han sentido perjudicados, Marín manifestó que “obvio, porque nosotros como Labocar estamos al medio de la guerra que tiene la fiscalía con Inteligencia”. Cercanos a los peritos policiales manifestaron que sólo buscan que se esclarezcan los hechos.

En esa misma línea, consultado si descarta la manipulación de pruebas, Marín indicó que “es que eso tiene que quedar en manos de la fiscalía, yo me hago cargo como Labocar. Nosotros descargamos la información y se entregó al Ministerio Público, sólo hicimos la extracción”. Por su parte, la abogada Marisa Navarrete dijo que “las razones de mi renuncia es la incompatibilidad de defensa que podía tener. Podría representar posiciones que pudieran contradecirse, no en torno a la verdad o no, sino a las funciones que cada uno desempeñó en el caso. No hay un quiebre”.

En la declaración de Marín a la fiscalía, donde explicó el proceso de extracción de información, señaló que “yo estaba trabajando con el fiscal Cornejo en Labocar. Lo recuerdo, porque me llamaban para que me apurara. Esa tarde el fiscal Cornejo recibió un llamado, y recuerdo que se apartó de mí y me dijo que tenía que hablar con su jefatura. Cuando volvió, y a propósito de la extracción de los dispositivos de Huracán que estaba realizando, me preguntó si podía omitir información relacionada con la fiscalía en el caso. Le dije que no era facultad mía”. El sargento agregó que informó de esto a su jefe.

Defensa de Smith

En tanto, en Temuco el abogado Gaspar Calderón asumió la defensa de Smith. El penalista explicó que “en las conversaciones preliminares que hemos tenido me he dado cuenta de que su participación es tangencial. Fue una asesoría, una creación, que no significa en grado alguno un hecho típico, o culpable, como el que especifica la legislación”.

Calderón representó en 2012 al carabinero Walter Ramírez Inostroza, condenado por el crimen del estudiante mapuche Matías Catrileo.