La tecnología “antiportonazos” da la batalla en Ñuñoa

Entre los vecinos de la comuna existe la sensación de que han aumentado los robos de vehículos en el sector. Mientras los delincuentes no escatiman en violencia, las víctimas adquieren nuevos dispositivos para protegerse.

Domingo, 22.50 horas. Teresa (69 años) es trasladada por un primo hasta su departamento en calle Lincoyán, comuna de Ñuñoa. Segundos previos a que bajara del vehículo, tres personas descendieron de una camioneta que los acompañaba en el recorrido. A partir de allí se inician minutos que la víctima describe con detalle.

“Uno permaneció en la camioneta mientras dos se bajaron. Agarraron a fierrazos el vidrio del conductor. Por suerte la lámina protectora impidió que se rompiera. No te podría decir cuántas veces lo golpearon, pero mi primo puso marcha atrás rápidamente y logró escapar. Si quebraban el vidrio no quiero imaginar qué hubiese ocurrido”, relató la afectada, para quien el perfil de los delincuentes no pasó inadvertido.

“Eran niños. Creo que tenían entre 16 y 17 años. Andaban con polerones con capucha. Venían detrás nuestro, pero pensamos que se trataba de gente que circulaba por el sector”, indicó.

Junto con la edad, lo que más le llamó la atención fue el vehículo en que se movilizaban. “Era una 4×4 Audi. Asumo que era robada”, enfatizó.

La mujer repasa lo vivido y junto al conserje del edificio coinciden en que estos sucesos han aumentado en el sector. “Este es el tercer intento en dos semanas”, destacan, mientras añoran lo que hace un par de meses habría sido un “barrio tranquilo”. “Hoy llega a dar susto, hace falta resguardo policial”, sostiene Teresa, quien por temor a represalias niega que se publique su apellido.

La situación los impulsó a organizarse como comunidad, junto con solicitar la ayuda del municipio y de la Policía de Investigaciones (PDI). Entre las medidas coordinadas por las partes se impulsó la creación de un grupo de mensajería instantánea de todos los residentes de la torre. Además, se acordó dar más iluminación al exterior, mediante luces y la tala de árboles.

Según la versión entregada por la Municipalidad de Ñuñoa, se ha percibido un aumento de atracos, los cuales, indican, serían cometidos por “ menores de edad, algunos de ellos reincidentes”.

Entre las medidas adoptadas por el gobierno local los vecinos destacan la coordinación con Carabineros y la PDI.

En paralelo, aseguran, el municipio aumentó en un 54 por ciento la flota de vehículos de seguridad ciudadana, así como la instalación en 2017 de las primeras 34 cámaras de televigilancia de la comuna.

En opinión del inspector David Hidalgo, de la Brigada de Investigación Criminal de Ñuñoa (Bicrim), se han reunido con juntas de vecinos y entablado labores de coordinación con la municipalidad y seguridad ciudadana. “Hemos estado difundiendo información para prevenir este tipo de delito y explicar a las personas qué hacer y dónde concurrir en estos casos. Además, explicamos la labor investigativa y les hemos dado a conocer los días y las calles donde ocurre este tipo de robo con intimidación”, indicó Hidalgo.

Sin embargo, junto con estas medidas, el uso de la tecnología ha logrado ser una importante herramienta a la hora de dar batalla a los ladrones.

“A un residente lo bajaron de su auto con pistola. Él reaccionó muy tranquilo, eso me llamó la atención. Los tipos se llevaron el auto, pero a los pocos metros este se detuvo y no les partió más”, detalla el conserje del edificio Lincoyán.

Tecnología

El motivo de este resultado es la nueva tecnología “antiportonazos” que se comercializa en los distintos barrios dedicados al rubro automotriz. En este caso se trata de un sistema de llave por presencia. Este dispositivo imita los avances que presentan marcas como Volvo y Mercedes. Los modelos actuales requieren de la llave para el encendido o la continuidad del funcionamiento del vehículo. Esta no se introduce, solo se porta.

En el caso de la respuesta alternativa, y compatible con todo tipo de vehículos, son dos elementos. Uno que se instala en el inyector y el otro acompaña al conductor. “Si te bajan del automóvil, aunque te quiten las llaves, solo podrán recorrer unos metros y el auto se detendrá”, explica Enzo Salazar, vendedor de Audio Radio Korea.

No obstante, advierte que es necesario ocultar el aparato. “Es recomendable tenerlo en un lugar que no identifiquen los delincuentes. Puede ser colgado en el cuello o en el bolsillo pequeño del pantalón”, agregó. Según explica Salazar, en su local se instalan entre dos y tres dispositivos al día. “Hasta Carabineros vienen por él”, enfatiza.

A estas alternativas se suma “SoSafe”, aplicación web que cuenta con coordinación en catorce municipalidades, además de Carabineros, PDI y Bomberos.

Esta aplicación comunica a la víctima con cercanos y autoridades, a quienes envía la ubicación e información relevante ante situaciones de emergencia, con la promesa de una “atención oportuna y eficiente”. Ñuñoa, Las Condes y Maipú son algunas de las comunas adheridas a este sistema.