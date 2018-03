Las explicaciones del Panel de Expertos por alza de pasajes del transporte público

Juan Enrique Coeymans, presidente del Panel de Expertos, se refirió esta mañana al alza de $20 en el precio del pasaje tanto del Transantiago como del Metro.

“Cuando subimos (la tarifa) lo hacemos por la obligación impuesta por la ley, no por nuestros deseos, pero nuestro deseo sería que no tuvieran”, dijo Coeymans a la radio Cooperativa.

Para justificar el alza, explicó que “hay dos razones: Una, es cuando suben los insumos de los concesionarios de buses y del Metro, del dólar, el combustible, el valor de la mano de obra (…) hay una segunda causal que a nosotros nos obliga subir y es que tiene que calzarse el presupuesto a fin de año”.

Agregó que “prevemos un déficit a fin de año (2018) debido a un aumento de algunos costos que no son de costos de los usuarios, no son los costos del índice tarifario, y ese déficit se debe fundamentalmente a que la puesta en marcha de la Línea 6 y de la Línea 3 en septiembre de este año implica un aumento de transbordo que hay que pagarlo”.

“Los déficit se financian de dos formas: O más subsidio o subir la tarifa. No hay subsidio, no hay aumento de subsidio porque no se contempló en la Ley de Presupuesto y, por lo tanto, tenemos que subir la tarifa por ley”, subrayó.

Por otro lado, consideró que “nosotros no consideramos que va a aumentar la evasión, se considera que se va a mantener por las medidas que se han estado tomando”.