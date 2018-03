Luis Hermosilla señaló que el riesgo de fuga de Palma Salamanca “es una circunstancia real”

El abogado de la familia Guzmán indicó además que “el asilo es una institución noble a la cual él no tiene derecho".

El abogado de la familia de Jaime Guzmán, Luis Hermosilla, calificó de “grave” la decisión del tribunal francés de dejar con libertad condicional y con firma diaria en una estación de policía a Ricardo Palma Salamanca, mientras se resuelve su pedido de extradición que recién comenzará a tratarse en marzo.

“No cabe duda de que el riesgo de fuga es una circunstancia real y, además, me parece que es una mala señal en el sentido de que las autoridades francesas deberían colaborar con Chile en poner a disposición de nuestros tribunales y al sistema penitenciario chileno, con prontitud a una persona que fue condenada por dos delitos tan graves como el secuestro de Cristián Edwards y el asesinato de Jaime Guzmán”, señaló el abogado.

Respecto de la petición de “derecho a asilo” que hizo Palma Salamanca al tribunal, Hermosilla indicó que “a mí me parece que el asilo es una institución noble a la cual él no tiene derecho. Él es un condenado por dos delitos graves de terrorismo y que, además, ahora se encontraba en territorio francés con identidad falsa y al mismo tiempo huyendo de México, donde había cometido también delitos graves, como secuestro. Esta persona no tiene derecho a asilo a mi entender”.