Alejandro Goic y obispo de San Bernardo llegan hasta la Nunciatura para ser entrevistados por caso Barros

Hasta la Nunciatura Apostólica en Providencia llegaron esta tarde -cerca de las 18.00 horas- los obispos de San Bernado, Juan Ignacio González, y de Rancagua, monseñor Alejandro Goic, para entrevistarse con el sacerdote Jordi Bertomeu, quien quedó a cargo de escuchar los testimonios en el marco de la investigación que lleva adelante el Vaticano por un supuesto encubrimiento del obispo de Osorno Juan Barros sobre los crímenes cometidos por Fernando Karadima.

A su llegada, monseñor González indicó que fue citado por Charles Scicluna -arzobispo de Malta que debió dejar de lado el proceso de entrevistas tras ser sometido esta mañana a una intervención quirúrgica- ya que “me querrá preguntar cosas que no conozco”.

Consultado por nuevos antecedentes en el caso, González señaló que no tiene información adicional y que “no conozco el caso exacto. No lo he seguido técnicamente ni jurídicamente. Puedo aportar impresiones, ideas que puedo tener, que me parecen a mí, pero no tengo nada predispuesto”.

“Le agradezco al Papa su serenidad para disponer los medios y despejar esta dificultad que tenemos en la Iglesia, que es una cosa verdadera, que hay gente que hace acusaciones y tiene que tener la posibilidad de decirlo. Lo segundo, es que las mismas víctimas se han sentido muy acogidas, me alegra mucho, esto es lo que tenemos que hacer”, dijo.

Cabe recordar que durante la visita del Papa Francisco a Chile, la máxima autoridad eclesiástica de San Bernardo defendió a Barros señalando que “mientras no existan pruebas fehacientes y comprobadas que se puedan llevar al fuero judicial o de la Iglesia, nadie puede levantar una acusación contra nadie”.

“¿Por qué no la mandan a tribunales? Por algo será. Entonces, hagamos a un lado estas cuestiones de ámbito más político, ideológico, de opiniones”, agregó en esa oportunidad monseñor González.