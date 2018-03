Muerte por caso de fiebre amarilla abre debate sobre la decisión de no vacunarse

El chileno que falleció en Brasil tomó la decisión de no vacunarse porque creyó que no era necesario.

El joven chileno que falleció en Brasil decidió no vacunarse porque no creyó que fuera necesario y pensó, según su hermana, que la alerta solo se trataba de un asunto para que las personas compraran la vacuna.

A juicio de Gabriel León, académico adjunto del Centro para la Comunicación de la Ciencia de la U. Andrés Bello, dice que “hoy las personas han dejado de confiar en lo que le dice el médico o lo que dicen los científicos, y han optado por tomar decisiones personales en base a datos e información que no siempre es de buena calidad. Entonces son varios elementos que al final contribuyen para que las personas tomen decisiones que atentan contra su propia salud o eventualmente contra la salud pública”.

Felipe González, es el creador de un grupo en Facebook llamado “Libertad de Vacunación en un Chile Democrático”. Desde su punto de vista, la muerte del joven en Brasil tiene relación con un error médico que no fue capaz de diagnosticar la enfermedad al comienzo y solo en una segunda visita, cuando los síntomas se agravaron, lo dejaron hospitalizado. Sin embargo, también cree que hay responsabilidad del propio involucrado: “Si tú decides que no te vas a vacunar tienes que tomar todas las otras medidas de prevención, como no exponerse y usar repelente”, dice.