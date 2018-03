Operación Huracán: fiscal crea equipo con 23 detectives y alista diligencias

La próxima semana será de definiciones en relación a la investigación por la supuesta falsificación de pruebas por parte de funcionarios de Carabineros durante la Operación Huracán. Así lo aseguraron fuentes del Ministerio Público, quienes señalaron que a partir del lunes el fiscal que indaga el caso, el persecutor regional de Aysén, Carlos Palma, ejecutará las últimas diligencias previo a la primera solicitud de formalizaciones en el caso.

Y para ello, el persecutor armó un equipo conformado un especializado grupo que apoya la investigación. Se trata de una “fuerza de tarea” compuesta por detectives de la Brigada de Investigaciones Policiales (Bipe) y del Cibercrimen de la PDI, que en total sumarán 23 policías.

Además, Palma contará con la colaboración de una fiscal de la VIII Región y de un abogado asistente. Él y su equipo se trasladarán a Temuco, donde liderarán las pesquisas, aunque esto no significará que deje sus funciones como fiscal regional de Aysén. Entre las diligencias que se espera que el fiscal Palma realice en la IX Región, donde está radicado el juzgado que tiene la competencia del caso, está la toma de declaraciones, como también la recepción de informes forenses encargados a la PDI respecto de los equipos incautados a los funcionarios de Carabineros investigados.

Hasta ahora, según los antecedentes del caso, el Ministerio Público investiga la presunta colocación de mensajería de texto en los celulares de los imputados de la Operación Huracán, entre ellos el vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul. Quienes habrían manipulado los teléfonos de los sospechosos, según asegura la fiscalía, sería un grupo de funcionarios de la Unidad de Inteligencia de Carabineros en Temuco, junto al ingeniero Álex Smith, el presunto creador de la aplicación “Antorcha”, programa que habría permitido intervenir chats.

En ese sentido, fuentes del caso han manifestado que también se estaría evaluando la presunta participación en los hechos del director de Inteligencia de Carabineros, Gonzalo Blu. En la misma situación está el general (r) Marcelo Teuber, quien hasta 2016 era el jefe de Inteligencia en la Región de La Araucanía. Ambos altos oficiales declararon ante el fiscal Palma, sin embargo, los dos guardaron silencio.

Cuestionamientos

La supuesta participación de Smith en otras investigaciones de Carabineros es mirada con cautela por los expertos. Ayer relató a La Tercera que había realizado labores por el atentado en contra de Óscar Landerretche, el nuevo “robo del siglo” y el tráfico de armas desde Argentina.

El ex decano de la Facultad de Derecho de la UDP, Juan Enrique Vargas, señaló que “hasta ahora esta persona no ha demostrado ser muy creíble, entonces si está en duda su trabajo en la Operación Huracán, también tendríamos que tener dudas sobre si efectivamente participó o no en otros casos. Hay que esperar que se aclare lo primero”.