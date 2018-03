Operación Huracán: el rol de los tres carabineros llamados a retiro por el general Villalobos

Esta tarde, el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, informó las duras sanciones tras el sumario realizado por las acusaciones de presunto montaje en la llamada Operación Huracán, causa que derivó en el sobreseimiento de los ocho comuneros mapuches acusados.

El jefe de la institución policial llamó a retiro a tres funcionarios de La Araucanía “para dar objetividad y transparencia en la parte administrativa”: el general Marcelo Teuber, el mayor Patricio Marín y el capitán Leonardo Osses.

Pero, ¿qué implicancias tenían los tres funcionarios de carabineros en la Operación Huracán?

El general (r) Marcelo Teuber dirigía la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada de Carabineros (UIOE) en La Araucanía cuando se entregaron los informes que hoy son duramente cuestionados por el Ministerio Público, investigación la cual busca esclarecer la posible manipulación de evidencias en el caso.

En la indagatoria, Teuber declaró en calidad de imputado ante el fiscal Carlos Palma el pasado 2 de febrero.

El mayor (r) Patricio Marín Lazo, quien era jefe de Inteligencia de la Prefectura de Cautín, fue el segundo llamado a retiro por Villalobos.

En las investigaciones de la Fiscalía, el funcionario de Carabineros Manuel Cavieres González -miembro del equipo de peritos de inteligencia de la institución en La Araucanía que trabajó en la extracción e información de la evidencia incautada en la Operación Huracán- afirmó ante los persecutores que le manifestó a Marín que le “llamó la atención” el formato de las conversaciones registradas. “En mi experiencia de perito, ese archivo .txt no corresponde a un archivo de WhatsApp”, señaló en su testimonio, agregando que, “sin embargo, el mayor Marín afirmó lo siguiente: ‘pero estaba en el teléfono’. Yo me limité a contestar que sí, y no había más margen para analizar el asunto con él”.

En tanto, el capitán (r) y jefe de Inteligencia de Malleco, Leonardo Osses Sandoval, fue uno de los acusados de manipulación de pruebas por el fiscal Luis Arroyo. Según constata Ciper, el mismo día en que personal de inteligencia de Carabineros periciaba los celulares de los comuneros detenidos, Osses envió por correo electrónico a Álex Smith, creador de la aplicación “Antorcha”, un archivo de texto con supuestas conversaciones entre Héctor Llaitul y otros personas que habían sido implicadas en la causa.