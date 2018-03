Presidente de la Asociación de Notarios: “Proponemos hace años correcciones al sistema de nombramientos”

El dirigente gremial apuntó a los efectos de los cuestionamientos por la designación del ex fiscal del caso Caval, Luis Toledo.

Cuestionamientos y dudas respecto al sistema de nombramientos de notarios surgieron esta semana, luego de la designación del ex fiscal del caso Caval y jefe antidrogas de la Fiscalía Nacional, Luis Toledo, en uno de estos cargos en San Fernando. Alfredo Martin, presidente de la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales de Chile, analiza los efectos que tuvo este tema en el gremio.

Luego de la polémica que generó la designación del ex fiscal Luis Toledo, ¿cómo toma el anuncio del ministro de Justicia, Hernán Larraín, de impulsar reformas al sistema de nombramientos para estos cargos?

El anuncio lo compartimos plenamente. Estamos desde hace años proponiendo correcciones al sistema de nombramiento, dados los problemas que normalmente están generando algunas designaciones. Se deben hacer con exámenes habilitantes de conocimiento y de obligatoria ponderación de todos los antecedentes académicos y personales del postulante, mediante un sistema objetivo y especializado. De manera que no haya ninguna duda respecto de que acceden al cargo aquellos que objetivamente reúnen las mejores condiciones personales y profesionales. Si se hubiera acogido nuestra solicitud de que los exámenes fueran vinculantes para todo el proceso, no estaríamos viviendo las situaciones que está comentando.

¿Debería existir un organismo externo que haga el primer filtro en las postulaciones?

La Corte Suprema en el año 2014 estableció los exámenes para poder postular a los cargos, pero no son vinculantes ni obligatorios. Nosotros queremos que sí lo sean. Pedimos que el examen esté a cargo de una Corporación Administrativa del Poder Judicial, con potestad, y que sus resultados sean conocidos y objetivos. Así se evita toda duda respecto del nombramiento.

¿Qué le genera a usted la situación de Luis Toledo? Porque finalmente los cuestionamientos también les llegan a ustedes respecto del tema de la poca transparencia del sistema de designación.

Es curioso que una situación en la cual no intervenimos para nada nos salpique y tienda un manto de duda en cómo se generan los nombramientos de los cargos. Es por eso que nosotros insistimos: en la medida que exista un sistema objetivo, absolutamente transparente, se van a evitar estas situaciones. Nosotros no nos podemos referir al tema del fiscal Toledo. Esto está en manos del Ministerio (de Justicia) y ha estado en manos de otras instituciones sobre las cuales nosotros no vamos a emitir opinión. Los hechos están y las personas sabrán cómo apreciarlo. Pero obviamente a nosotros en cierta medida nos salpica.

¿Cómo evalúa el actuar del ministro de Justicia? Ustedes ya tuvieron con él discordancias sobre el decreto que creó nuevas plazas.

Nosotros con el ministro Jaime Campos tuvimos diferencias en cuanto a la creación de cargos. Y argumentamos con estudios objetivos y absolutamente transparentes el porqué de nuestras objeciones. Nunca conocimos los estudios del ministerio ni los hicieron públicos.

¿Es normal que Justicia reemplace el decreto original que designaba a otra persona para, luego, poner en el cargo a Toledo?

Se han retirado nombramientos de la Controlaría, pero reitero que el ministro actuará con las facultades que él estima tener y, como él dijo, es problema de él. La gente juzgará en definitiva con los antecedentes objetivos que todos podamos conocer. Desgraciadamente. Lo más ausente en todo el debate es el importante aporte que hace el notario y conservadores a una justicia preventiva y a la seguridad jurídica que ha permitido en este país un desarrollo económico importante.