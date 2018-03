Primero medio es el curso con mayor tasa de repitencia

Según datos entregados por el Centro de Estudios del Ministerio de Educación (Mineduc), la mayor tasa de repitencia escolar se registra en 1° Medio. Por ejemplo, en 2014, el 13,2% de los 264.178 alumnos de ese nivel no logró pasar de curso. Y en 2015, la tasa registrada es de 11,1% de los 265.093 estudiantes (ver tabla).

La ministra de Educación, Adriana Delpiano, se refirió ayer al decreto del Mineduc que tiene como objetivo promover la evaluación centrada en el aprendizaje integral de los estudiantes y no sólo en las calificaciones, y que prohibirá la repitencia automática en caso de que un alumno tenga dos o más promedios bajo la nota 4.

“Un niño puede haber tenido dos rojos y tener realmente muchas habilidades y un desarrollo muy espectacular en otras áreas. Podría darse también que el niño ha vivido una situación traumática, algún problema familiar que ha determinado eso”, indicó Delpiano.

Y agregó que “hacer repetir a un niño es un tema muy serio, muy complejo, se deja al alumno sin su grupo curso, tiene un efecto en la familia, en las posibilidades futuras del niño, y creo que a eso apunta lo que está haciendo el Mineduc en este momento”.

La gerenta general de la red de colegios de la Sociedad de Instrucción Primario (SIP), Lily Ariztía, planteó que cree en la necesidad de la repitencia de curso “sólo en casos estrictamente necesarios, como no cumplir con contenidos y conocimientos para pasar de curso”.

Por ejemplo, dijo Ariztía, “si un niño de primero básico no sabe leer, no debería pasar a segundo porque eso le generaría una gran inseguridad al ser el único de su curso que no ha aprendido a leer”.

El presidente de la FIDE, entidad que agrupa a colegios particulares y subvencionados, Guido Crino, manifestó que “como está planteado el decreto, dejar la decisión caso a caso en manos de los docentes me parece legítimo. La repitencia tiene distintas explicaciones y si hay un trabajo de los docentes, que conocen los antecedentes que podrían justificar esta decisión, pienso que puede ser positivo”.