“El Profesor” declaró seis horas por caso de armas perdidas en Iquique

A un extenso interrogatorio en la Fiscalía Militar se sometió al creador del software “Antorcha”, Alex Smith, quien viajó a Iquique para declarar en la causa relacionada con el extravío de 28 armas desde las dependencias de la Primera Comisaría de esta ciudad, en el norte.

Smith llegó acompañado de Esteban Infante, director de la Defensoría Policial, y permaneció declarando por cerca de seis horas ante el fiscal militar Jaime Arriagada, quien desarrolla la indagación y mantiene procesados a tres ex funcionarios de Carabineros.

“El Profesor”, como se lo conoce a Smith, señaló que se trasladó hasta Iquique para aclarar la verdad en el caso de las armas. “Vengo a conversar con el fiscal para aclarar la verdad. No puedo hablar mucho, pues la investigación es secreta. Esta es mi segunda declaración en la Fiscalía Militar de manera voluntaria. Vamos a ver cuándo debo volver. La verdad de todo va a salir a luz”.

Por su parte, el defensor Infante, quien tiene la representación de los ex carabineros Heinz Gnieser y Juan Carlos Farías, señaló que toda la prueba aportada en el caso armas es falsa. “Hasta a mí me pincharon el teléfono e introdujeron una conversación que supuestamente tuve con el cabo Felipe Machuca, la que nunca se produjo. Con esto buscamos demostrar que toda la prueba aportada es falsa. En los informes periciales se le mintió al fiscal militar y Alex Smith revisó los informes, está claro que no corresponden a los formatos del programa y que las conversaciones fueron implantadas. Vinimos a despejar todas las dudas, pues hay tres personas inocentes que están privadas de libertad y sometidas a proceso”, dijo.

Caso de octubre

El extravío de armas desde la Unidad Fiscalizadora fue detectado a fines de octubre del año pasado, determinándose la ausencia de 28 armas, de las cuales 27 son pistolas y un revólver, las cuales han sido derivadas por los tribunales, las fiscalías o entregadas por la comunidad.

Tras ello se determinó la baja de cuatro efectivos policiales y la suspensión de funciones del comisario, mientras dure el sumario interno. Los ex funcionarios fueron detenidos y tres de ellos sometidos a proceso por los presuntos delitos de hurto y convención ilícita de arma de fuego. Un cuarto involucrado fue dejado en libertad por falta de méritos. La resolución fue ratificada por la Corte Marcial.

Dos de las armas extraviadas han sido recuperadas. Una en Alto Hospicio y otra en Arica, en ambos casos en manos de civiles ligados a microtráfico.

Ese nuevo elemento mantiene al Ministerio Público estudiando los antecedentes del caso, después de acceder a las copias del expediente, las que fueron concedidas por la Fiscalía Militar tras una resolución de la Corte de Apelaciones de Iquique.

Fiscalía

El fiscal regional subrogante, Gonzalo Guerrero, al ser requerido respecto de si pedirán la competencia en la causa que lleva la justicia militar, señaló que “se encuentran estudiando los antecedentes del caso y esperamos tener resuelto de aquí a la próxima semana si pediremos la competencia. Son cerca de 800 fojas que debemos analizar”.

En tanto, el tribunal de garantía debe resolver si acoge a trámite la querella por obstrucción a la justicia y falsificación presentada por el defensor del ex carabinero Felipe Machuca, uno de los detenidos en el caso.

El abogado Darío Chacón precisó que ante las incongruencias que surgieron entre los peritajes desarrollados por personal de Labocar Temuco, el horario de detención de ex funcionario policial y la denuncia de manipulación de evidencia, se solicitó en la acción judicial que la investigación quede a cargo del Ministerio Público, que los peritajes sean realizados nuevamente por la PDI y que se realice otro interrogatorio al ex cabo de Carabineros.

“Lo que buscamos es el esclarecimiento de los hechos, pues estimamos que estamos frente a un montaje. Solicitamos en la querella que los peritajes al teléfono celular del procesado sean desarrollados nuevamente, que sean chequeados los supuestos mensajes de WhatsApp que envió mi representado cuando ya estaba detenido y con el teléfono incautado. Todo el informe de Labocar de Temuco tiene inconsistencias y nos produce dudas. A nuestro juicio existen delitos relacionados con obstrucción”, dijo.