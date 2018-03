Registro Civil repuso 41 mil cédulas de identidad por fallas en el chip

En 2013 el Registro Civil decidió darles un nuevo aspecto al pasaporte y a la cédula de identidad. Esta última pasó del clásico diseño de colores amarillo y celeste con fotografías en color y las puntas de una estrella en el costado, a un modelo más sobrio y, por supuesto, con más tecnología.

El nuevo carnet, como todos lo conocemos, tiene tonos celestes y naranjos, y además la ilustración de un cóndor y la cordillera de Los Andes. Pero eso no es todo, porque también lleva un chip, que de seguro a más de alguno le ha traído un dolor de cabeza.

Según información a la que accedió La Tercera a través de la Ley de Transparencia, desde julio de 2015 hasta noviembre del año pasado el Registro Civil debió realizar la reposición de 41.298 cédulas de identidad por fallas en este elemento.

Pero ¿para qué sirve el chip? Desde el servicio explican que el elemento posee tres funciones: sirve como documento de viaje electrónico, basado en los estándares que exige la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI); tiene inserta una aplicación que compara la huella contenida en el chip con la del usuario; y además posee una firma electrónica que permite autentificarlo como válido.

Esas son las funciones a las que no pueden acceder quienes tienen problemas con el chip de sus cédulas de identidad. Ignacio Solorza, por ejemplo, dice que se dio cuenta de la falla cuando iba a firmar un contrato de trabajo. “Yo trabajo de manera part-time en promociones, entonces cada fin de semana tengo que firmar un nuevo contrato. Cuando me di cuenta de la falla fue cuando la empresa implementó un sistema de firma electrónica, y me dijeron que mi carnet no lo permitía”, recordó. Tras eso, y como debía firmar cada semana, optó por sacar un nuevo documento. “Hacer todo el trámite de forma manual se comenzó a volver molesto, así que fui y pagué por un nuevo carnet”, contó Solorza.

A Francisca Marchant le ocurrió algo similar. “Estaba haciendo un trámite en el banco y al pasar el carnet por el código verificador, la ejecutiva me dijo que estaba quebrado y tenía que hacer la reposición lo antes posible ya que existen trámites en los que no aceptan que el carnet se encuentre en esas condiciones”, contó.

Y agregó que “me parece absurdo que si la tarjeta está en buenas condiciones y sólo el chip presenta un problema deba cambiarlo (…) si vas a ocupar tiempo y gastar dinero uno espera que el producto sea de calidad”.

Sin embargo, desde el Registro Civil explican que pagar nuevamente no es necesario. “Si un documento fabricado antes del 10 de octubre de 2017 presenta quiebre o trizadura del chip, el titular puede presentarse en cualquiera de nuestras oficinas donde se verificará mediante la lectura del documento si efectivamente no puede ser leído. Si es así se repondrá la cédula sin costo para el usuario”, señalaron.

Si la fabricación fue posterior a esa fecha, se realizará un análisis del documento, y si se concluye que el defecto es de fábrica, la reposición tendrá igualmente costo cero para el titular.

Las mejoras

Desde la institución aclararon que solicitaron a Idemia, la empresa fabricante -a la que le pagan $ 3.171 por cada cédula- implementar mejoras en la producción. “Desde octubre de 2017 el proveedor perfeccionó el documento. Ahora el chip está cubierto con un material que ayuda a controlar la temperatura del metal en el policarbonato”, argumentaron. Lo anterior se traduce en una mayor resistencia a quebraduras, y mayor flexión del documento, obviamente sin perjudicar la lectura electrónica.

Consultados por las fallas, desde Idemia declinaron referirse al tema.