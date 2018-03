“Eso solo existe en la mente de Osses”: Defensa de fiscal asegura que no pidieron “eliminar” a Daniel Alcaíno de la investigación de Huracán

En su declaración de hoy, el capitán (r) Leonardo Osses aseguró que el Ministerio Público retiró a algunos "blancos" de un borrador del informe 130 para no desviar el objetivo de la investigación. Dentro de esos nombre figuraba el actor y miembros de Temucuicui.

Con el objetivo de no desviar el foco de la investigación, es que el Ministerio Público habría ordenado retirar algunos “blancos” del borrador del informe 130, entre los que figuraba el actor Daniel Alcaíno, que interpreta a Yerko Puchento, según declaró hoy el capitán (r) Leonardo Osses.

El capitán -que se presentó ante el Juzgado de Garantía de Temuco- aseguró que la instrucción del órgano persecutor era retirar a las personas que eran conocidas a nivel comunicacional, ya que eso “podía quitar el protagonismo a lo que se estaba investigando”.

Sin embargo, esta información fue descartada por la defensa del fiscal Luis Arroyo -fiscal jefe de Alta Complejidad en La Araucanía- que incluso manifestó que eso “solamente existe en la mente de Osses”.

“Los blancos que el menciona, se refiere puntualmente, según lo que acaba de declarar el señor Osses, a Daniel Alcaíno, es decir, Yerko Puchento. Él está señalando que era foco de investigación y que estaría en este informe reservado de Inteligencia y que el fiscal Arroyo le habría pedido que retirara ese nombre de Daniel Alcaíno del informe 130”, dijo el abogado José Martínez.

En la misma línea, el defensor aseguró que “lo que estamos señalando es que esa información es absolutamente falsa, eso solamente existe en la mente del señor Osses”.

“El fiscal Arroyo no tuvo ninguna información, ninguna injerencia en la elaboración de ese informe, entre otras cosas porque ese informe todavía no había sido liberado desde Inteligencia, por lo tanto, si es que fuese verdad lo que señala el señor Osses, habrían delitos, tipificados en la Ley de Inteligencia, si es que se hubiera permitido la intervención de un fiscal respecto de un informe que todavía no estaba liberado”.

Así, agregó que no solo no se eliminaron supuestos “blancos”, sino que tampoco el persecutor tuvo acceso al borrador.