Son 50 ex militares: El inminente fallo que podría copar Punta Peuco y Colina I

La Suprema está en plena redacción de un dictamen que complicaría los penales destinados a ex agentes y militares condenados por DD.HH.

Fue en mayo de 2014 que el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Hernán Crisosto, emitió con una de las sentencias con mayor cantidad de ex agentes y militares (R) por violaciones de los derechos humanos. Así, en 479 páginas relató una a una las acusaciones por el secuestro calificado del militante socialista, Jorge Grez Aburto, quien fue víctima de la Dirección Nacional de Inteligencia (Dina) en el marco de la “Operación Colombo” el 23 de mayo de 1974.

Fueron 75 los sentenciados en tres grupos: primero estaban los ex militares que recibieron penas de 13 años de presidio, como Pedro Espinoza, el fallecido Manuel Contreras, ex director de la Dina, y Miguel Krassnoff, que en total eran 6; luego otros 35 ex agentes que recibieron una sentencia de 10 años; y finalmente 34 personas que fueron condenadas a cuatro años de presidio, sin beneficios, o sea debían ingresar a la cárcel.

Los años pasaron y la tramitación del caso continuó. Tras una impugnación de la sentencia, la Corte de Apelaciones finalmente decidió, en junio de 2016, revertir la sentencia y absolvió a más de cincuenta personas, sólo confirmando las penas en contra de 15. En el intertanto, también murieron seis ex militares, entre ellos Contreras y Marcelo Moren Brito.

Como en la mayoría de estos procesos judiciales, las partes recurrieron a la Segunda Sala de la Corte Suprema y ahora este proceso está fase de redacción del fallo. O sea, durante estos meses se tendrá la determinación final. El punto es que en el caso que se revierta la decisión del tribunal de alzada capitalino y se mantenga el fallo de primera instancia, los condenados que deberían ingresar al penal llegarían a 50, porque hay un grupo que está recluido por otros casos.

Pero el problema que tendrá Sebastián Piñera y futuro ministro de Justicia, Hernán Larraín, en base al escenario de que deban ingresar a un recinto penitenciario esos ex agentes, es que actualmente Punta Peuco tiene un 108% de ocupación con 122 internos y en el caso del pabellón que fue adaptado para recibir a condenados por violaciones a DD.HH. en Colina I, tiene una capacidad de 122 persona y en noviembre del año pasado ya habían 44 personas en ese lugar. O sea, en el caso de que ingresaran a cumplir estos ex agentes, ese penal tendría casi copada su capacidad.

Es por este motivo que la definición de si se cierra, se mantiene o se redestina el Penal Punta Peuco tomará mayor relevancia desde el punto de vista penitenciario.

La última vez que la Corte Suprema emitió un fallo masivo fue en marzo de 2017, cuando sentenció a 33 ex agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) por los secuestros calificados de los cinco miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola, en hechos ocurridos en 1987.