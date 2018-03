Suprema deberá pronunciarse por sobreseimiento de imputados en Operación Huracán tras presentación de recurso

Las defensas de los comuneros mapuche imputados en el marco de la denominada Operación Huracán, presentaron ante la Corte Suprema un recurso de queja para revertir el rechazo al sobreseimiento, con lo que el caso por presunta manipulación de pruebas por parte de Carabineros llegará por primera vez a la sala penal del máximo tribunal.

La acción, como queda establecidos en el documento de 30 carillas, se presentó en contra de la sentencia definitiva de fecha 27 de febrero, dictada por los ministros de la Corte de Apelaciones de Temuco Julio Grandón Castro, Alejandro Vera Quilodrán y María Elena Llanos Morales, “por la falta o abuso grave en que incurrieron” al dictar la resolución que revocó el sobreseimiento de los involucrados.

Entre las faltas mencionadas, destacaría que el tribunal de alzada no se habría hecho cargo de los fundamentos que se tuvo a la vista el juez de garantía que sobreseyó en primera instancia a los imputados, limitándose a decir que el resultado de pruebas manipuladas era el no perseverar.

“No obstante, los recurridos no consideraron ninguno de las líneas argumentativas que el ente persecutor y la parte querellante expusieron en sus respectivos recursos, salvo limitarse a afirmar – sin fundamento alguno – que la vía procesal más adecuada para este caso es la decisión de no perseverar en el procedimiento. Asimismo, lo que es más grave, de una atenta lectura de los considerandos, se aprecia que los recurridos no se pronuncian ni proporcionan fundamento sobre la improcedencia, en el caso sub lite, de la causal de sobreseimiento definitivo acogida por el tribunal de garantía”, se expuso.

De esta forma será la primera vez que la causa llegará al máximo tribunal, en medio de acusaciones de implantación de pruebas por parte de defectivos de Carabineros y las dudas que han rondado la polémica utilización de “Antorcha”.