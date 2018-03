Viña del Mar: analizan retirar con grúa autos mal estacionados

La nueva normativa de parquímetros en Viña del Mar que aumentó las zonas de pago por estacionamiento ha generado diversas complicaciones en la Ciudad Jardín. Una de ellas es que algunos automovilistas han decidido ocupar sectores no autorizados para aparcar sus móviles y así evitar el cobro.

Por ello, se han multiplicado las imágenes de autos mal estacionados en diversas zonas. Una situación que ha llevado al municipio a buscar fórmulas para evitar dicha situación.

Una de estas ideas es la eventual compra de una grúa para poder efectuar el retiro de estos automóviles. “Sólo este verano hemos delegado al juez de policía local cerca de cinco mil casos por concepto de mal estacionamiento de autos en la Población Vergara y el borde costero. Principalmente, las veredas se han visto colapsadas y es una preocupación permanente. Nosotros hemos propuesto que se debe contar con una grúa para comenzar a sacarlos, pero no hemos tenido una respuesta concreta”, sostuvo Alamiro Arias, director del departamento de tránsito de Viña del Mar.

La idea de contar con una grúa es apoyada por el concejal Jaime Varas (UDI). La idea que propondrá se votará en marzo en el concejo. “Va a complementar la sanción con reglas claras y creo que debe ser un concesionario externo que lo administren”, señaló.

La propuesta, eso sí, tiene retractores. Una de ellas es la concejala Marcela Varas (PPD), quien aseguró que “no es una medida de fondo, sino que un parche a un problema importante. El municipio tiene déficit que supera los $ 7 mil millones, por lo tanto, sacar dinero para contratar grúas es para conversarlo bien”.

Un ejemplo de las complicaciones estivales es el desorden que se percibe todos los fines de semana en la popular playa Caleta Abarca. La vereda, donde comienza la Avenida España, se ve interrumpida para el flujo peatonal y de bicicletas. Los choferes son claros en su manifestación por falta de estacionamientos gratuitos. “Desde este verano no existe calle que no se pague, acá al lado está el subterráneo del Hotel Sheraton, y es supercaro, yo vengo desde Villa Alemana con mi familia y no puede ser que no tengamos una opción más acorde al bolsillo. A esta playa viene gente de sueldos bajos”, reclamó Cristián Pérez.

Mariana Aliaga, quien reside en la ciudad, aseguró que “esto no va a cambiar mientras no nos devuelvan la calle, es verdad que se ve feo y estorban estos autos, pero también entiendo que las opciones son limitadas”.

La multa que arriesga todo automovilista que busca una alternativa no oficial para aparcar es de 1,5 UTM.

“La medida de instalar parquímetros en la Población Vergara ha repercutido para mal, tanto para la ciudadanía como para los hoteles y restaurantes del polo comercial”, sostuvo el concejal Varas.

Desde el departamento de concesiones del municipio, Adison González defiende la medida de parquímetros, asegurando que “sabemos que un viaje cuesta la molestia de pago por estacionar, pero el diagnóstico que tenemos hasta ahora es positivo, porque los resultados son favorables”.