Yerko Puchento, el insólito nombre que salió al ruedo en la Operación Huracán

“Humoristas de la televisión y políticos”. Con esas palabras, Álex Smith, el creador del polémico programa “Antorcha” en el corazón de la “Operación Huracán”, abrió este viernes un inesperado nuevo flanco en el complejo caso. Esto porque, según aseguró, tiene pruebas de que importantes figuras estarían aportando fondos para los ataques incendiarios en el sur.

Una acusación que no tuvo un respaldo inmediato, porque Smith no dio más detalles: el controvertido ingeniero, al que este jueves el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, le caducó su contrato con la institución, dijo que tiene pruebas como mensajes, pero que no los entregaría ante la Fiscalía -porque no confía en ellos- y que aportará los antecedentes el próximo 5 de marzo ante un juez.

Sin embargo, hay una pista: de acuerdo a la información que ha trascendido en los últimos días, en los archivos intercambiados entre Smith y el capitán Leonardo Osses, quien fue pasado a retiro el jueves por Villalobos, se hace mención a un supuesto intercambio de mensajes entre Llaitul y “Daniel Yerko”.

Así, la mención sería, entre otras figuras, al actor Daniel Alcaíno, conocido por su personaje de Yerko Puchento. Algo que confirman personas que conocen la información que posee Smith.

Un reportaje de Ciper Chile publicado el pasado martes señala incluso que este diálogo es uno de los puntos que levanta suspicacias por una posible intervención y edición de los mensajes presuntamente obtenidos por “Antorcha” en los celulares de los comuneros mapuches y que fueron exportados en un formato TXT.

“Si en el archivo Llaitul.txt y en el mensaje alojado en el celular Lenovo del vocero de la CAM éste le diría a “CID” que “me reuní hasta con Daniel”, en el celular Alcatel modelo 4003 –también propiedad de Llaitul– esa referencia es más precisa: ‘Me reuní hasta con Daniel yerko’”, señala el artículo.

Alcaíno no ha ocultado su simpatía por la causa mapuche. En septiembre pasado, en una extensa entrevista con The Clinic, señaló que a los mapuches “se les criminaliza, se les acusa a priori, se les tortura, no tienen juicios justos, no se les apuran sus causas, como la de estos comuneros que ahora están en huelga de hambre”.

En esa misma entrevista elogió al líder de la CAM, Héctor Llaitul. “Hoy se criminaliza a Llaitul, cuando debiera ser ejemplo de dignidad y lucha”, señaló.

Con todo, si Smith llega a entregar los mensajes que afirma poseer, se deberá enfrentar además a las preguntas sobre la veracidad de la información y la forma en que la obtuvo. Algo que anticipa una arista extra en la ya extensa lista de temas que forman parte del caso de la denominada “Operación Huracán”.