Alfonso Swett,consejero de la Sofofa: “Cumpliré 100% con el proceso eleccionario”

A pesar de que sea prácticamente un hecho la llegada de Alfonso Swett a la presidencia de la CPC, tras recibir el apoyo mayoritario de las ramas, el ingeniero comercial de la U. Católica y director de empresas, asegura que respetará el proceso eleccionario pactado en el comité ejecutivo de la multigremial, que incluye la inscripción de candidatos el 20 de este mes.

El director ejecutivo de Forus, ayer también recibió el apoyo de la Confederación Nacional de la Pequeña y Mediana empresa (Conapyme), desde donde señalaron que “la candidatura de Alfonso Swett a presidir la CPC, es una buena noticia porque conoce los problemas y aspiraciones de un sector formado por unos 800.000 emprendedores pymes”.

¿Cómo recibe el apoyo oficial de los gremios que componen la CPC?

Me siento muy agradecido, pero también entendiendo que esta campaña no ha terminado y antes de hablar de unanimidad yo soy muy respetuoso de la institucionalidad. Cumpliré el 100% del proceso eleccionario de la CPC, entonces voy a seguir trabajando la próxima semana, en la misma línea que lo hemos hecho hasta ahora.

Pero el lunes la Sofofa debería oficializar su candidatura…

Efectivamente, el lunes voy al comité ejecutivo de la Sofofa, entonces debería sumar este apoyo y debería inscribir mi candidatura.

Con el apoyo de la SNA y la CChC, ya queda el camino libre para llegar a la CPC…

No hay que olvidar que el proceso dice que se pueden inscribir candidatos hasta el día 20 de marzo. Lo más probable, es que sea así (candidato único), pero quiero respetar el proceso y trabajar con cada una de las ramas.

Yo tengo una presentación el día 13 de marzo en el comité ejecutivo de la CPC, donde quiero plantear los desafíos que estamos viendo y construir una agenda conjunto.

¿Cuáles son los principales ejes?

Quiero presentar el programa primero en el comité ejecutivo.

De todas maneras hay un sello…

No hay que olvidarse que no se trata de sellos personales, esto es ser representante de 6 gremios por lo que ahora corresponde es justamente no olvidar ese mandato.

Por primera vez los gremios han manifestado su apoyo, antes que se oficialice la candidatura, ¿qué le parece que se dé esta situación?

Siempre he tenido el apoyo, la motivación y el consejo del presidente de la Sofofa, Bernardo Larraín. La verdad es que hemos trabajado el tema muy de cerca desde su inicio, por lo tanto, para mí el principal apoyo ha sido del presidente de la Sofofa.

Esto muestra que será el próximo presidente de la CPC…

Estoy feliz por el apoyo de los gremios y sobre todo a la Cámara Nacional de Comercio, que fue la primera en oficializar su apoyo a mi candidatura, con ellos tuvimos largas conversaciones. Para mí hubiese sido muy difícil ir sin el apoyo de la CNC, como hubiese sido imposible ir sin el apoyo de la Sofofa.