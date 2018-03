Alfredo Moreno se reúne con gremios en La Araucanía

Aún no llega a la cartera de Desarrollo Social, pero el futuro Ministro Alfredo Moreno ya comenzó a desplegar su agenda. Su primera parada fue la Región de La Araucanía, pues sabe que una de las temáticas más sensibles que le corresponderá abordar será la relación con los pueblos indígenas y los gremios de la zona. En su viaje a la novena Región, Moreno se reunió con parlamentarios del distrito, con la Multigremial (empresarios) y la Corporación de Profesionales Mapuche, Enama, entre otros.

Según dijo Moreno ayer en entrevista con T13 Radio, este viaje tuvo como propósito buscar soluciones al conflicto mapuche: “La Araucanía vive una situación muy difícil, diferente a la que se vive en otras partes del país”. Y agregó “lo que se ha vivido en esta región es muy duro para todos” y esto “afecta a las comunidades mapuche pero también a los agricultores y la inversión”. Además sostuvo que en el primer semestre de gobierno será el intendente regional quien lidere un plan para la zona.

El futuro secretario de Estado, también se refirió al polémico proyecto minero “Dominga”, asegurando que “nadie puede discutir que un proyecto que son miles de millones de inversión y afecta de manera positiva en el desarrollo económico de una región muy pobre, no es un proyecto interesante. El punto es que podrá ser muy interesante, pero tiene que cumplir con todas las normas de tal manera que sea algo positivo”.

En este contexto, Moreno aseguró que no le parece que “haya una contraposición entre desarrollo económico y sustentabilidad” y que “hay un interés del gobierno en general de que tenemos que aumentar la tasa de inversión. Si no hay inversión hoy día no hay posibilidad de crecer en el futuro. Eso naturalmente no puede ser a costa del medio ambiente”.

Alfredo Moreno continuará su agenda previa a su llegada a Desarrollo Social. Una de las próximas fechas que debe concretar será su reunión bilateral con el actual ministro Marcos Barraza, la que en una primera instancia quedó fijada para el 1 de marzo, en las oficinas del ministerio en La Moneda. Además deberá conformar a su equipo de asesores para las temáticas de Infancia, ya que en marzo comenzaría a regir la nueva subsecretaría que estará a cargo de Carol Bown.