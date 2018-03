Amazon apuesta por los vendajes y el sector salud se prepara

Amazon.com Inc. puede tener grandes ambiciones para revolucionar la atención médica, pero está empezando de a poco.

El gigante de Internet intenta convertirse en la fuente de referencia para insumos médicos básicos como guantes de látex, vendas y suturas. Si bien, no es la entrada ostentosa al sector de salud de Estados Unidos que esperaban algunos inversionistas, podría ser la ruta más segura para que Amazon pueda convertirse en un actor a largo plazo.

Amazon se está enfocando en clínicas ambulatorias, que incluyen todo desde consultorios médicos hasta centros de cirugía ambulatoria, dijo un ejecutivo de cadena de insumos de un importante sistema hospitalario que ha tenido múltiples conversaciones con directivos de Amazon en los últimos meses. El ejecutivo pidió hablar bajo condición de anonimato porque las conversaciones con Amazon eran confidenciales.

Los grandes sistemas hospitalarios han estado adquiriendo rápidamente consultorios médicos a medida que avanzan en el floreciente mercado de atención ambulatoria. Pero sus sistemas de distribución, que están diseñados para atender a hospitales centralizados, no siempre han mantenido el ritmo.

La interfaz de usuario de Amazon sería fácil de vender en un mercado desatendido, dijo el ejecutivo de insumos hospitalarios. Si Amazon puede simplificar el proceso de reposición de suministros con tecnología amigable y una entrega rápida, podría establecer una presencia dominante en un importante nicho, y lograr una comprensión del negocio de la salud que a la larga podría permitirle avanzar hacia la venta y envío de medicamentos más caros y dispositivos médicos de alta tecnología.

Ganar un punto de apoyo

Al comenzar con artículos básicos que no tienen alta regulación y no necesitan un manejo especial, Amazon podría ganar un punto de apoyo en la cadena de insumos médicos, mientras mantiene la vista puesta hacia la expansión a artículos de mayor valor y más regulados, señaló Cathy Roberson, fundadora de la firma de investigación de mercado de logística Logistics Trends & Insights LLC, en Roswell, Georgia.

La incursión de Amazon podría poner en peligro particularmente a empresas como Henry Schein Inc. que distribuyen insumos básicos a médicos, veterinarios y dentistas. Otras compañías que distribuyen insumos médicos son Owens & Minor Inc., y los gigantes distribuidores de medicamentos McKesson Corp. y Cardinal Health Inc. Paul Cody Phipps, máximo ejecutivo de Owens & Minor, dijo en una conferencia telefónica el miércoles que “es muy sabido” que Amazon estaba conversando con muchos sistemas hospitalarios grandes, “incluidos clientes nuestros”.

Hasta ahora, Amazon ha ganado influencia directamente con los pacientes y con consultorios médicos más pequeños, no con las cadenas hospitalarias de mayor tamaño en las que Owens & Minor se enfoca. Aún así, “son una fuerza que debemos tener en cuenta”, dijo Phipps.

Mercado atractivo

Amazon Business fue creado para explotar el mercado de gasto corporativo de US$1 billón al ofrecer componentes de remolcadores, sujetapapeles y millones de otros productos para fábricas, escuelas y oficinas.

El mercado médico es especialmente atractivo. La propiedad de hospitales y consultorios está muy fragmentada pero las compañías necesitan muchos de los mismos insumos; Amazon dice que puede combinar su capacidad adquisitiva y compartir los ahorros al tiempo que elimina los intermediarios.

Phyllis McCready, directora de adquisiciones de Northwell Health, dijo que el sistema de salud de Nueva York se ha estado reuniendo con Amazon por cerca de un año. Amazon dijo que estaba trabajando en una herramienta tecnológica para la industria, dijo McCready, que no pudo ofrecer más detalles debido a un acuerdo con la compañía.