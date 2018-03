Baldo Prokurica, futuro ministro de Minería: “Este tipo de acuerdos (Corfo-SQM) se deben mirar en forma despolitizada”

No sólo Codelco está en la lista de prioridades de Baldo Prokurica, quien asume el 11 de marzo como ministro de Minería. La reactivación de la inversión en el sector, que cuenta con proyectos por unos US$ 40 mil millones paralizados por diversas razones, es otra de las preocupaciones centrales, como también lo son la mediana minería -clave en la Región de Atacama, que representó como parlamentario por casi tres décadas- y el desarrollo del litio. Al respecto, cree necesario dejar atrás la discusión más política y aprovechar las ventajas que tiene el país. “Chile es a la movilidad eléctrica lo que es Arabia Saudita a los motores de combustión”, enfatiza.

¿Piensa que se ha sobrepolitizado la discusión del litio?

Yo pienso mucho en eso. A veces en Chile los escándalos del día a día no nos dejan ver los temas de largo plazo. En el tema de SQM yo voy a entrevistarme luego con Eduardo Bitran para interiorizarme del tema. Pero cualquier acuerdo de este tipo por supuesto que tiene que mirarse de una forma desideologizada y despolitizada y, además, no perdiendo de vista el beneficio para el Estado. Cualquier acuerdo tiene que ser más beneficioso que lo que tenemos hoy y dentro de la ley vigente.

¿Hay poca conciencia de la importancia de la inversión?

Creo en eso también. No creo que por un tema ideológico o supuestas sospechas se paralicen proyectos.

¿Cómo planea reactivar lainversión en el sector?

Nosotros queremos crear una comisión que no sólo promocione la inversión en Chile sino que, además, haga gestión y monitoreo de los proyectos. Esto lo tienen Canadá, Australia y otros países, pero es ayudarle a las empresas que tienen que invertir, a enseñarles cómo es la legislación chilena, hacer gestión y monitoreo de los proyectos y de qué forma se puede ayudar para que se concrete. ¿Por qué no hacemos una ventanilla única? Este es un tema que tenemos que superar. Sé que no es simple y hay mucha gente que ha eso esfuerzos. Además, queremos trabajar en un esatuto de atracción de inversiones, que reduzca los problemas que le generó la reforma tributaria.

¿Evalúa hacer cambios a la norma de fundiciones?

Hoy en Chile, todas las minas nuestras son antiguas, y mientras más abajo estés cavando, más impurezas hay. Otro elemento, ya hay tratados que prohíben circular con sustancias peligrosas por los océanos. Y el último elemento es que a 2020 China va a tener el 62% de la capacidad de fusión de cobre del mundo. El decreto 28 propone capturar el 95% de las emisiones.

¿Qué margen tiene para cambiar esto?

Nosotros planteamos llegar al 98% o 99%, porque nos lo van a exigir. Porque quien nos compra el 50% de los concentrados, que es China, puede dejar de recibir nuestro cobre, o pagarlo más barato. Vamos a avanzar en esta línea.

¿Considera atractivo el proyecto Dominga?

Yo he tomado una decisión y es no opinar respecto a Dominga hasta que no haya un fallo. Cuando el ministro de Medio Ambiente sale a decir que tal o cual proyecto está muerto, es una imprudencia, porque hay un fallo pendiente.