Creación de empresas sube un 8% en 2017 tras 118 mil nuevas sociedades

A pesar del bajo crecimiento que registró la economía chilena el año pasado, con una expansión de 1,6%, la creación de nuevas empresas en el país volvió a anotar un crecimiento en relación al ejercicio anterior.

Esto luego de que de acuerdo a los datos informados por el Ministerio de Economía, en 2017 se constituyeron 118.771 nuevas sociedades, cifra 8% superior a lo registrado en 2016, cuando se crearon casi 110 mil nuevas firmas.

En este sentido, el 74% de las nuevas firmas creadas el año anterior, fueron a través del Registro de Empresas y Sociedades (RES), plataforma web (www.tuempresaenundia.cl) que desde mayo de 2013 permite la constitución de sociedades por esa vía, mientras que solo el 26% restante fueron inscritas a través del régimen general del Diario Oficial.

Esta situación, evidenció que sigue aumentando las preferencias por el uso de este instrumento por sobre el tradicional. De hecho desde 2014 en adelante, las brechas entre ambos instrumentos se siguen ampliando.

Al respecto, desde el ministerio de Economía sostuvieron que “uno de los ejes centrales del Gobierno ha sido generar las condiciones y programas de apoyo para que más personas emprendan. Una muestra de ello es Empresa en un día, el que ha permitido que sólo en 2017 se hayan creado más de 87.500 empresas y sociedades. Esto demuestra el espíritu emprendedor del país y el avance en materia de digitalización de trámites”, añadiendo que el alza de las empresas creadas a través del RES “es una muestra de la preferencia que muestran los emprendedores por el sistema electrónicos frente al tradicional”.

176 empresas por día

En esta línea, la cartera económica dio cuenta además de que desde la fecha de inicio de la plataforma digital para la creación de firmas, al 31 de diciembre de 2017, se han constituido 300.727 empresas y sociedades, con un promedio de 176 constituciones por día (247 constituciones si solo se consideran días hábiles). El promedio de constituciones en el año 2017 es de 240 (337 en días hábiles).

En cuanto a los registros de diciembre recién pasado, se constituyeron por el RES 6.577 sociedades, donde 1.154 fueron Sociedades de Responsabilidad Limitada (Ltda.), 2.365 Sociedades Individuales de Responsabilidad Limitada (E.I.R.L.) y 3.058 Sociedades por Acciones (SpA).

Mientras que a nivel regional, la Región Metropolitana concentró la mayoría de constituciones del RES con un 41,1% del total. En segundo lugar, se ubicó la Región de O’Higgins con un 11,1% y, en tercer lugar, la Región de Valparaíso con un 9,3%.

Pocas socias y desafíos

Con todo, otro dato que llamó la atención en el último mes del año es que entre todas las empresas y sociedades constituidas a través del RES, se contabilizaron 9.373 socios y socias, de las cuales el 66,4% (6.165) son hombres y sólo un 32,9% (3.052) mujeres. El restante 0,8% (73), son inversionistas extranjeros que no reportan sexo.

En tanto, al desagregar por edad, el 47,7% (4.427) de los socios o socias se encuentran en el rango de 30-44, un 24,0% (2.226) tiene entre 15-29 años, un 21,5% (1.996) tiene entre 45-59 y, tan solo un 6,1% (569) tiene más de 60 años.

En este sentido, los expertos valoraron el aporte de la vía digital a la facilitación para crear nuevas empresas, aunque también plantean desafíos relevantes en esta materia.

Tomás Flores, académico de la Universidad Mayor, sostiene que “dentro de las medidas antiburocracias se permite tener una patente municipal bastante rápido, pero no todas las municipalidades lo tienen digitalizado, entonces el escritorio empresa (plataforma online que permite iniciar emprendimientos) tien convenios con algunas municipalidades, pero es necesario hacerlo con todas aquellas donde hay actividad comercial relevante, porque puede pasar que tengas la sociedad constituida, con todos los requerimientos, pero no puedes abrir el negocio porque la municipalidad no te da la patente”.

Asimismo, estima que sigan creciendo las creaciones de empresas en lo que viene, ya que a su juicio “como dice la encuesta de emprendimiento, parte importante de esas empresas constituidas, son emprendimientos por necesidad”.