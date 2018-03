Una última semana muy intensa es la que tuvo el vicepresidente ejecutivo de la Corfo, Eduardo Bitran, antes de dejar la entidad estatal. Si bien la paz con SQM por el uso del salar de Atacama se firmó hace casi dos meses, hay cosas que a su juicio no se pudieron zanjar en el acuerdo, como evitar que la venta del 32% que tiene Nutrien (ex PCS) en la empresa signifique una concentración en el mercado del litio en caso que ese porcentaje sea adquirido por empresas chinas como Tianqi, socia de Albemarle, la otra empresa que explota el salar de Atacama. Es por ello que antes de abandonar Corfo, se las ingenió para involucrar a la Fiscalía Nacional Económica y al Tribunal de Defensa de Libre Competencia (TDLC) en el proceso de venta.

¿Cómo evalúa su gestión en la Corfo?

Hemos posicionado a la Corfo como actor que promueve el desarrollo productivo del país. Es un motor que impulsa la productividad, la innovación, el emprendimiento. Pero también es capaz de generar visión de transformaciones y oportunidades nuevas que se abren en el ámbito del desarrollo productivo.

¿Su gran legado será la promoción de la industria del litio?

Entiendo lo que genera más atención pública son los conflictos desde el punto de vista mediático. Desafortunadamente cada vez que uno habla de otros temas termina hablando de Ponce Lerou y SQM. El resolver el tema de SQM y el haber expandido hoy (ayer) lo de Albemarle le va a permitir a Chile retomar el liderazgo que debió siempre mantener en el litio.

¿Calculaba el costo político de llegar a un acuerdo con el SQM de Ponce Lerou?

Siempre supuse que habría detractores. No obstante, pensé que habría más capacidades de entender las opciones que tenía Corfo y que al final hacer lo mejor para el país y dejar afuera los cálculos políticos de corto plazo. Muchos dicen que se debió chutear la decisión para la próxima administración, para que el costo político lo asumiera Piñera. Y ahí habríamos tenido un elemento interesante para ganar créditos políticos, pero Corfo no puede estar haciendo ese tipo de cálculos. Si se hace eso, es probable que no hubiera ocurrido el acuerdo.

¿Cree que Piñera no llegaba a un acuerdo con SQM?

Creo que el presidente electo Piñera no habría llegado a acuerdo, por el alto costo político que le hubiera implicado.

¿Qué imagen tiene de Ponce?

A él personalmente no lo conozco. Lo que si conozco es la forma que operaba la compañía en el pasado y obviamente es una empresa que ha violado leyes múltiples y ha tenido un comportamiento inadecuado y uno hace inferencia de la influencia que tuvo Julio Ponce en ese comportamiento de la empresa. Lo dije muchas veces, él genera una cultura de impunidad en que todo se podía comprar, por lo que no podía haber acuerdo con Ponce Lerou manteniendo el rol que tenía.

¿Cambiaría algo del acuerdo?

Me hubiera gustado que además del grupo Pampa al acuerdo, lo hubiera firmado el grupo PCS. Porque ellos están en un proceso de venta que perfectamente puede incorporar a esta compañía a un competidor y eso sería nocivo para esta empresa, para Corfo, dueña del salar, y para la electromovilidad. Y eso no lo pudimos hacer.

¿Lo plantearon?

Estuvo en nuestros planteamientos originales. De hecho, quedó una cláusula que impide cualquier tipo de combinación, por ejemplo, con Albemarle o sus socios. También quedó en el acuerdo de aumento de cuota de la Comisión de Energía Nuclear (CCHEN) que se entregó el jueves. Y dice que cualquier venta va a tener que ir a consulta del Tribunal de Defensa la Libre Competencia (TDLC). Lo que quedó es que la autorización de venta se le otorga bajo la expresa condición de que cualquier persona directa o indirectamente que quiera adquirir el control o una influencia decisiva en la empresa deberá contar con la aprobación del TDLC.

¿Ustedes recomendaron a la CCHEN eso?

Sí. Conversamos este tema y de común acuerdo concordamos que es una buena solución. Es una empresa demasiado estratégica para Chile como para que permitir que su venta no pase por una consulta previa.

¿Es una condición que la CCHEN hace especialmente para SQM o lo hace con otra empresa?

Solo con SQM. No hay ninguna empresa que tenga la operación del 70% del salar.

¿Y hará algo también en Fiscalía Nacional Económica?

Hice una denuncia formal para que se investigue la posible compra de PCS por empresas que pueden ser competidoras de SQM o que puedan distorsionar el mercado. Es el mismo concepto que lo que se hizo con la CCHEN. En el fondo, lo que tenemos son dos instrumentos, la necesidad de consulta al momento de la venta en el TDLC y por otro lado involucramos a la FNE para que haga una investigación sobre esta materia.

¿Los amarró con esto?

Totalmente. Esto hace que sea un proceso independiente del gobierno. Está en otros poderes del Estado.

¿Qué hará desde el lunes?

Iré a la universidad que estuve en los cuatro años previos, la Universidad Adolfo Ibáñez, a hacer la cátedra de Evaluación de Proyectos para ingenieros y, además, seré director en el magister en Gestión e Innovación Tecnológica.

¿Qué espera de su sucesor?

Varias cosas. Primero que le vaya muy bien, porque creo que el rol de la Corfo en el desarrollo productivo es fundamental. Y que ojalá no tenga prejuicios y que se dé el trabajo de evaluar lo que va a encontrar acá, sin ideologías.