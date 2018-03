Envíos de litio más que se duplicarían en cuatro años

El veloz desarrollo de la electromovilidad en el mundo ha sido una buena noticia para Chile, considerando que uno de los elementos claves en este proceso es el litio, que tiene en el país una de las mayores reservas en el mundo. Esto se ha traducido en que poco a poco el elemento ha ido ganando espacio en las exportaciones mineras del país. Según datos del Banco Central, en 2003 las exportaciones de litio apenas alcanzaban los US$ 65 millones, mientras que al cierre de 2017 el monto era de US$ 684 millones, lo que representa un aumento de 950% respecto en el período.

Pero las proyecciones se ven más optimistas hacia el futuro, solo en enero de este año lo que se había vendido de litio ya alcanzaba los US$ 84 millones, siendo el mejor mes de todo el registro de exportaciones de litio que tiene el ente emisor. Las mejores perspectivas fueron tomadas también por la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), que en su reciente informe del litio y su potencial en Chile destaca que considerando un precio del litio en US$ 10 mil -bajo los US$ 14 mil en los que transita hoy- las exportaciones al 2021 podrían llegar a los US$ 1.470 millones.

Si se cumplen las predicciones, desde 2003 al 2021, el valor de las exportaciones de litio podrían subir en más de 2.160%.

De todas formas estos números son bajos en relación con el cobre, que en 2017 sumó exportaciones por US$ 34 mil millones.

Mayor producción

En el reporte de Cochilco, en lo que respecta a la producción de litio, se indica que a fines de este año se superaron las 80 mil toneladas, esperando que al 2021 la extracción de carbonato de litio equivalente una producción de 147 mil toneladas de LCE.

“Para Chile se estima una producción al 2021 de 147.000 toneladas de LCE, dados los proyectos de Albemarle (38.000 toneladas de LCE) y SQM (21.600 toneladas de LCE), ambas ampliaciones de sus faenas situadas en el salar de Atacama”, comenta en el informe.

Claro que estas mayores exportaciones no consideran el reciente acuerdo de Corfo con SQM que permitirá a la minera no metálica aumentar su producción al año 2030.

De acuerdo a los datos entregados por Cochilco, la oferta mundial de litio se espera que tenga un importante aumento en los próximos años, por lo que podría alcanzar las 440.318 toneladas de LCE el 2021.

Por su parte la demanda por el producto, que al 2016 llegó a las 201.000 toneladas, se anticipa que para los siguientes cinco años prácticamente se duplique de acuerdo, alcanzando al 2021 las 372.288 toneladas de LCE. El mayor crecimiento se concentrará en lo que es baterías para automóviles eléctricos.