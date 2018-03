Expertos valoran el perfil macro del futuro consejero del Banco Central

Cuando se cumplían tres meses de la salida de Sebastián Claro del consejo del Banco Central, el gobierno anunció que propondrá ante el Senado al economista Alberto Naudón como nuevo consejero del ente rector. Quien desde 2014 se desempeña como gerente de la división de Estudios del instituto emisor, era el más seguro candidato a ocupar el cupo vacante de sensibilidad de centroderecha en el BC, sobre todo luego que los otros probables nombres como Juan Andrés Fontaine y Rodrigo Cerda, se integraran al MOP y a la Dipres, respectivamente.

El ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, fue el encargado de ratificar la designación que, de acuerdo con los planes del Ejecutivo, esperan concretar hoy con el envío del decreto de nombramiento a la Comisión de Hacienda del Senado, para que el economista realice su presentación ante los integrantes de la instancia y su nombre pueda ser votado durante la tarde en la Sala.

En esta línea, de acuerdo a parlamentarios consultados, Naudon sería visado sin problemas en el Congreso.

El economista podría debutar como consejero en la próxima reunión de política monetaria del 20 de marzo. Al día siguiente, el BC dará a conocer el Informe de Política Monetaria (Ipom).

Respecto al retraso del nombramiento, el jefe de las finanzas públicas, subrayó que “obtener acuerdo y apoyo suficiente en el Senado para el nombre de este distinguido economista, no fue tarea fácil. No por sus características personales, sino porque en medio de un proceso eleccionario, la verdad que conseguir consenso para algo era extremadamente difícil y no íbamos a estar arriesgando ni al nombre propuesto ni a la propia Presidenta a enviar un nombre que, finalmente, por circunstancias completamente ajenas a lo del Banco Central, terminara rechazado”.

De ser aprobado por la Cámara Alta, Naudón será el primer jefe del staff técnico del BC en pasar directo al consejo, que actualmente encabeza Mario Marcel, situación que lejos de ser vista como un riesgo, los expertos reconocen en esa experiencia un activo.

De acuerdo con Sergio Lehmann, economista jefe de BCI Estudios y que fue gerente de Análisis Internacional en el BC, “Alberto es un economista con mucha capacidad y que conoce el diseño de la política monetaria que lleva a cabo el Banco Central, por lo que sin dudas haber estado como jefe de estudios es un plus a su mirada técnica”.

Visión que comparte Patricio Rojas, economista y socio de Rojas & Asociados, y quien también fuera parte del ente rector, como gerente de programación macroeconómica. “Su llegada es muy positiva para el Banco Central, dada su capacidad altamente técnica y su visión interna de la institución, ya que ha estado en las elaboraciones de los modelos. Viene a llenar un espacio de análisis macroeconómico que había quedado tras la salida de (Rodrigo) Vergara y (Sebastián) Claro, por lo que entra a complementar al consejo en esta materia junto con Pablo García. Claramente es un aporte”.

En tanto, Igal Magendzo, economista de Pacífico, Macroeconomía y Finanzas y ex gerente de análisis macroeconómico del BC, apunta que “Alberto tiene todas las credenciales por saber mucho de macro y conocer al Banco, sumado a su fuerte reputación de ser técnicamente independiente”.

Aldo Lema, economista asociado a Security, también destaca que “el consejo se refuerza con un economista brillante, experto en política monetaria y de larga experiencia en el instituto emisor”.

De todas formas, Lema advierte que “el mayor desafío que tendrá Alberto será adoptar rápidamente ‘el rol de par’ dentro del consejo del Banco Central luego de haber estado por años subordinado a él”.

Coincide Igal Magendzo, aunque destaca que “es un desafío natural ir tomando vuelo propio, pero por su conocimiento debería lograr aquello en un tiempo corto”.

En tanto, Lehmann apunta a que “sin duda el manejo de la política monetaria será un tema importante este año, considerando que vamos a ir viendo una inflación que irá a la baja”.

En este sentido, los expertos coincidieron en que a medida en que se vaya concretando el repunte de la actividad económica, los consejeros compartirán el diagnóstico de -hacia la segunda parte del año- comenzar a subir gradualmente la tasa de interés, decisión a la que se sumaría Naudón a quien evitan calificar de “halcón” (más activista monetario) o “paloma” (menos activista).